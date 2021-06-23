الأربعاء 23 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 20 ألف أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية بالغربية

أسلاك كهربائية غير
أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 20 ألف أسلاك كهربائية، غير مطابقة للمواصفات القياسية، داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية.


تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من الرقابة التموينية بالمديرية، بضبط 20 ألف أسلاك كهربائية بدون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائي"، مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.


وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة.

وشنت مراقبه الأغذيه بمركز قطور حملات على محلات الأسماك المملحة ومعامل منتجات الألبان والسوبر ماركت والثلاجات والمصانع بدائرة الإدارة الصحية بقطور، للمرور والتفتيش على أماكن تصنيع وعرض المواد الغذائية للتأكد من مدى صالحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية.


وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 43 منشأة غذائية مختلفة، وتم سحب عدد 97 عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد 20 محضرا لوجود قصور في الاشترطات الصحية، وتحرير عدد 52 محضرا للعاملين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وتحرير عدد 10 محاضر غش أغذية، وإعدام 57 كليو مواد غذائية فاسدة، وضبط 168 لتر خل غير صالح لإضافة خل صناعي، وغلق عدد 15 منشأة غذائية تدار بدون ترخيص.

 

ضبط أبو الغار الف أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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