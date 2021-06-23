الأسقفية تشارك في التدريب العملى لمجابهة الأزمات بالإسكندرية صقر 78

شاركت الكنيسة الأسقفية بالإسكندرية فى التدريب العملى لمجابهة الأزمات بالإسكندرية صقر 78، وذلك ضمن التعاون المشترك بين محافظة الإسكندرية وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري و بحضور القس ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية والقس مينا حلمى راعى الكنيسة بالرأس السوداء و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

من جانبه، رحب القس ديفيد عزيز بمشاركة الكنيسة والتعاون مع جميع الجهات بالإسكندرية بما فيه خير للمدينة مؤكدا إن الكنيسة الأسقفية لن تتوانى عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم والمساندة للقيادات المحلية والتنفيذية.

جاء هذا التدريب بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ومساعد رئيس فرع التنسيق المدني بهيئة عمليات القوات المسلحة، والمستشار العسكري للمحافظة، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وتحتفل الكنائس المصرية الخمس القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية، وسائر أفريقيا، والكنائس الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي والاسقفية برئاسة الدكتور سامي فوزي والكنائس الكاثوليكية القبطية برئاسة الانبا ابراهيم اسحق والكلدانية برئاسة الاب بولس ساتي والسريانية برئاسة مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان والارمنية برئاسة المطران كريكور اغسطينوس كوسا و المارونية برئاسة المطران جورج شيحان واللاتيه برئاسة المطران كلاديو لوراتي بفترة صوم الرسل.

والجدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية هي أحد أعضاء مجلس كنائس مصر، وهي كنيسة تختلف عن الكنيسة الكاثوليكية فالاب الروحي لها هو رئيس أساقفة كانتربري بانجلترا وليس البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان ويتميز الانجليكان الاسقفين عن الكاثوليك بملابسهم ذات اللون البنفجي او الموف التي تختلف عن كاثوليك مصر بالزي الاسمر المشابهة لزي الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.