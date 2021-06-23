«شرطة المسطحات» تضبط 104 أطنان منتجات فاسدة و13 «مركبا» مخالفا

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات تفتيشية مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة، بعدد من محافظات الجمهورية، حققت العديد من النتائج الإيجابية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود تحت إشراف اللواء بهي زغلول مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4 مصانع بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت 38,459 طن، و3384 عبوة أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنتهية الصلاحية، ومصنعة من مواد مجهولة المصدر، ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى، بنطاق مديرية أمن المنوفية.

ونجحت الحملات بإشراف اللواء دكتور هشام عبد الغفار مدير مباحث شرطة البيئة والمسطحات، عن ضبط مصنعين ومخزن بدون ترخيص، بنطاق مديرية أمن المنوفية، بمضبوطات بلغت «15 طن كرتون، 10000 عبوة أدوية بلاستيكية وزجاجية مجهولة المصدر»، بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس، بنطاق مديرية أمن المنوفية، وضبط مصنع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية، بمضبوطات بلغت 59 طن مواد غذائية مجهولة المصدر، وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة، بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية، بنطاق مديرية أمن المنوفية.

وتمكنت الحملات من ضبط 12 منشأة صناعية بدون ترخيص، لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، وشهادات صحية، وعدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية، وعدم توافر وسائل الحماية المدنية، وعدم وجود سجل بيئى، وعدم التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة، وإنبعاث غبار وأتربة كثيفة، بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن الدقهلية.

ونجحت الحملات في ضبط قضية زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا، بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 34 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد، بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية، وضبط 13 وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 80 قضية تلويث نهر النيل والمجارى المائية، بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل، بنطاق مديرية أمن الدقهلية.