رجائي عطية يبحث زيادة المخصصات المالية لمحامي شمال الدقهلية

التقى رجائي عطية نقيب المحامين، محمد الصياد نقيب محامي شمال الدقهلية وبعض من أعضاء مجلسه، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، للاستماع إلى مطالب الجمعية العمومية بشمال الدقهلية.

وعرض المجلس على النقيب العام، مطالبه وتمثلت في؛ تخصيص اتوبيس للنقابة الفرعية لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وزيادة المخصصات المالية للفرعية لقلة مواردها، إلى جانب مناقشة تثبيت بعض العمالة، واستلام نسخ الفرعية من أعداد مجلة المحاماة.

بدوره وافق النقيب على طلب الفرعية بتخصيص أتوبيس ورفع الأمر لإنهاء الإجراءات إلى لأمين العام حسين الجمال، والأمين العام المساعد أبو بكر ضوة، إلى جانب رفع طلب زيادة مخصصات الفرعية إلى لجنة المخصصات لدراسة الأمر وزيادته بما يوفى التزامات الفرعية المتزايدة وقلة مواردها.

كما تسلم مجلس نقابة شمال الدقهلية النسخ المحددة لهم من مجلة المحاماة وسيتم توزيعها بالجزئيات عن طريق كل عضو في محكمته، إلى جانب تأجيل مناقشة بعض الطلبات الأخرى.

وحضر اللقاء بصحبة محمد الصياد النقيب الفرعي؛ أعضاء المجلس الآتي أسمائهم: « أحمد منصور ـ إسلام خيري ـ محمد رشاد ـ أحمد فتحي».

فيما تعقد نقابة المحامين، الأحد المقبل الموافق 27 يونيو 2021، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، لـ 20 نقابة فرعية.

وتعقد الجلسة لنقابات: المنوفية – شمال الشرقية – جنوب الشرقية – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – طنطا – المحلة الكبرى – كفر الشيخ – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – سوهاج – قنا – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان.

يشار إلى أن الحضور إلى مقر جلسة حلف اليمين في تمام الساعة 9 صباحًا.

جدير بالذكر، أن النقابة عقدت جلسة الأحد الماضي لنقابات: شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – شمال القليوبية – جنوب القليوبية – الإسكندرية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح، ومن تخلف عن الحضور بإمكانه حضور جلسة الحلف المقبلة.