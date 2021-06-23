«السكة الحديد»: تراجع تأخيرات خط «القاهرة-الإسكندرية» لـ70 دقيقة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٦٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٥٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها منتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بمايتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.



وفي سياق أخر، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، توقيع عقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط "نجع حمادي-الأقصر" بطول 118 كم من نجع حمادي إلى الأقصر، بإجمالي تكلفة 110 مليون دولار شاملة عامي الضمان والصيانة، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف هيونداي روتيم، دياتيي (Rotem-Daea consortium) الكوري الجنوبي، والذي سيتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث (EIS)، يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة Safety integrity level SIL4، معدل أمان المستوى الرابع (الأعلى في العالم).



وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (14 برجا رئيسيا و45 مزلقانا)، وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدالالنظام الحالي (الميكانيكي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم التي تبلغ عددها الحالي 56 قطار في اليوم إلى 200 قطار في اليوم بهذه المنطقة من الشبكة وزيادة السرعة التصميمية إلى 160 كم/س خط الإسكندرية/السد العالي، كما تقوم الهيئه برفع كفاءة السكة من تجديد لبعض القطاعات من السكة وتغيير بعض المفاتيح، لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنواروبوابات أوتوماتيكية فضلا على الأعمال المدنية لتطوير المزلقانات للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصالبمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.