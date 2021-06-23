«رسائل نبيلة».. احتفاء بموقف إنساني لوزرة الهجرة مع فتاة مصرية بإيطاليا

تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع منشور مايا مرسي عن وزير الهجرة نبيلة مكرم، والذي كشفت خلاله عن موقف إنساني للوزيرة واستطاعت من خلاله إنقاذ فتاة من التشرد.

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة: «كنت أجلس أنا والوزيرة نبيلة مكرم في أحد المطاعم ووجدت مدير المطعم يقترب منها ويقول لها هنا إحدى الموظفات في المطعم عايزة تسلم عليك.. لغاية هنا وعادي ولكن عندما أزاحت الفتاة الصغيرة الماسك عن وجهها وقالت لها أنا (فلانة).. انتفضت الوزيرة واحتضنتها والبنت عينها في دموع وطبعا الوزيرة».

وتابعت مرسي: «إيه الحكاية.. هذه الشابة الجميلة كانت تعيش في إيطاليا مع والدتها.. وتوفيت الأم فجأة وكان عمر الطفلة 4 سنوات ودخلت الطفلة إحدى دور رعاية الأطفال في روما، ولم يسأل أحد عنها سنوات وسنوات وحين وصلت الطفلة عمر التاسعة وصلت شكوى إلى القنصلية المصرية، وبدأت قنصل مصر آنذاك السفيرة نبيلة تبحث عن الفتاة في كل مكان ولكن لرجوعها مصر رفعت العائلة قضية وكانت ممثل العائلة المصرية السفيرة إلى أن تسلمت السفارة الطفلة».

واستكملت رئيسة المجلس القومي للمرأة: «البنوتة لا تتحدث العربية مرعوبة من ترك مكانها وبيتها والرجوع لمكان مجهول بالنسبة لها.. لم يقف الدور عند هذا الحد ولكن جمعت السفيرة نبيلة مكرم كل أطفال أولاد الدبلوماسيين في السفارة حتى تتعود، ونسقت السفيرة مع منظمة الهجرة الدولية لدفع مصروفات المدرسة الإيطالية في مصر لتطمئن على استكمال مراحل تعليم الفتاة.. وجاءت اللحظة وتسلمت السفيرة البنوتة في حالة من البكاء من كل من حولها في دور الاستضافة حتى وصولها للمطار».

واختتمت: «الشابة المصرية الآن مشرفة جميلة قوية ولكن حضنها لنبيلة بالأمس كان حضن أم.. ساعات كدة بيجي خير يتعمل في إطار عملك ممكن تعمله لأنه عمل وممكن تعمله من قلبك يبقى خير وزرع يرتوي على مر الأيام.. برافو لقيادة نسائية في خارجيتنا العظيمة في ذلك الوقت خدمت من قلبها وليس فقط لأنه عمل».

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع المنشور، حيث قالت شيرين الهواري: "حكايات فعلا تتعمل أفلام بحبك جدا واحدة منا بحسك قريبتى كده والله ربنا يزيدك من فضله عشان نجاحك وحب الناس من نعم ربنا".

بينما تقول أم كلثوم رسلان: "يا الله على جبر الخواطر والخير إلا فى قلوب الناس.. والله العظيم مصر كلها فخورة بيكم ربنا يحفظكم ويحميكم".

وتقول أم مهند:"مثال مشرف للمرأة المصرية عندما تكون قائدا ناجحا بقلب أم حنون".

وتقول مها سالم: "حكاية ما تحصلش إلا لما يكون المسؤول في قمة الإنسانية وقمة العطاء.. كل يوم بتعلمنا رسايل نبيلة".

نبيلة مكرم