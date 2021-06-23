خروج طالبتين من المستشفى بعد إصابتهما بالإغماء أثناء الامتحانات بكفر الشيخ

أكد مصدر طبي مطلع، خروج طالبتين إحداهن بالثانوي الأزهري والأخري بالدبلوم الزراعي من مستشفي دسوق المركزي بمحافظة كفر الشيخ، قبل قليل، بعد تحسن حالتهما وإجراء اللازم لهما فور دخولهما للمستشفى.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن الطالبتين قد أصيبتا بهبوط حاد أدى فقدا على إثره الوعي نتيجة القلق والتوتر أثناء أداء الامتحانات، وتم نقل الطالبتين على الفور للمستشفى بدسوق بواسطة سيارات الإسعاف، وتم عمل اللازم لهما.

فيما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات، واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لاسيما وأنه توجد 42 استراحة تستقبل رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، واستراحات خاصة للسيدات وأخرى للرجال.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن غرفة العمليات، تابعت أداء طلاب الدبلومات الفنية "صناعى، زراعى، تجارى، فندقى وإعداد مهنى، سواء كانت الدبلومات نظام 3 سنوات أو 5 سنوات"، الإمتحان فى ثانى أيامها، ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى من الطلاب.

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحان، وعدد الطلاب والطالبات فى اللجنة 14 طالباً بكل لجنة فرعية، وهناك الالتزام بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعى والكشف عن الحرارة على الطلاب والمعلمين قبل دخول اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين بتلك اللجان.