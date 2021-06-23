الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لطلاب الثانوية العامة.. كيفية التخلص من الملل خلال المذاكرة في 8 خطوات

كيفية التخلص من الملل
كيفية التخلص من الملل خلال المذاكرة

يعد الشعور بالملل هو أمر وارد يتعرض له العديد من الطلاب في أيام الدراسة والضغط الناتج عنها، لذا يحلم كل طالب الوصول لوصفة سحرية للدراسة دون ملل، خاصة بالتزامن مع دخولنا الشهر المقبل لامتحانات الثانوية العامة واستعداد الطلاب ببذل قصارى الجهد للمذاكرة.

كيفية التخلص من شعور الملل خلال المذاكرة في 8 خطوات

1- الخطة

من الأفضل أن يكون للطالب خطة يسير عليها طوال مشواره الدراسي، فإن العشوائية لا تنم عن العمل الجيد.

2-الصبر 

على الطالب أن يصبر ولا ييأس فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المفتاح الأنسب لفتح الباب، لذا عليه التحلى بالصبر حتى يصل للهدف الذي يريده.

3-الهدف 

على الطالب أن يكون لديه هدف يسعى الوصول إليه، ويذكر نفسه طوال الوقت خلال الدراسة بهذا الهدف .

4-التركيز

هناك طلاب في بداية المذاكرة لا يحصلون على التركيز المطلوب لذا يتم النصح بالبدء بالجوانب السهلة في الدراسة ومن ثم الأصعب حتى يحتفظوا بالتركيز  لأطول فترة ممكنة خلال فترة الدراسة.

5-علاقة جيدة مع الكتاب 

على الطالب بناء علاقة جيدة مع الكتاب من خلال تغيير نظرتنا إلى كونه كتاب مُمل ومرهق لكتاب يبنى مستقبل.

6-الابتعاد عن وسائل التواصل الإجتماعي

الهاتف المحمول ملىء بالتطبيقات التى يمكنها أن تشتت انتباه الطلاب وتركيزهم فيبدء الشعور بالملل بالتسلل.

7-استراحة كل ساعة ويوم عطلة كامل 

على الطالب أخذ استراحة كل ساعة ما بين 5 إلى 10 دقائق لتصفية الذهن وتنشيطه، إلى جانب التمتع مع الأصدقاء أو مشاهدة فيلم جديد بإنك تحصل على يوم راحة كامل من المذاكرة.

8-طرح الأسئلة 

أن يدرس الطالب بأسلوب طرح الأسئلة، على نفسه والإحابة عنها، مما يزيد من تركيزه ويُقلل الشعور بالملل مقارنة بطريقة الحفظ التقليدية الجامدة.

كيفية التخلص من شعور الملل خلال المذاكرة الملل خلال المذاكرة شعور الملل خلال المذاكرة ببذل قصارى الجهد للمذاكرة لامتحانات الثانوية العامة لوصفة سحرية للدراسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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