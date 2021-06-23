الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: دعم متدربي البرنامج الرئاسي لتسهيل تأهيلهم للقيادة

محافظ مطروح وأعضاء
محافظ مطروح وأعضاء البرنامج الرئاسي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، الزيارات والجولات الميدانية التي يقوم بها متدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة، دفعة الشهيد أحمد منسي،  وذلك من خلال برنامج العمل الذى نظمته لهم محافظة مطروح طوال تواجدهم بمطروح.

  وأكد محافظ مطروح الحرص  أن يشمل البرنامج  التعرف على كافة المجالات والموارد والامكانيات بالمحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ ، والتي تضمنت المرور على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وزيارة مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، ومركز العزيمة لعلاج الإدمان والتعرف على ما يقدمه من خدمات. 

وأوضح المحافظ، أن البرنامج  شمل أيضا تفقد مركز بحوث الصحراء والتنمية المستدامة وما يقدمه من خدمات للمزارعين بالمحافظة، ومدرسة الضبعة النووية والتعرف على مبادرة حياة كريمة بالمحافظة وزيارة لإحدى القرى بالمرحلة الاولى، فضلاً عن الجولات الميدانية للوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز الثمانية التابعة للمحافظة والتعرف على منظومة تقديم وتيسير الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى التعرف على طبيعة ومنظومة العمل الإداري  بالإدارات والمديريات الخدمية بالمحافظة . 

- توجيه تسهيل مهام متدربي البرنامج الرئاسي 

ووجه "شعيب" المسؤولين بكافة الجهات المعنية بتسهيل مهام متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيلهم  للقيادة وتذليل أي معوقات تعترضهم، لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج التدريبي لهم وحرصاً على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب العملي المستهدف، والذي يأتي في إطار خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات وضمن أُطر ومحاور رؤية مصر 2030 للتنمية. 

وأشار إلى أن ذلك جاء  تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على تولي المسؤولية، من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وبما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته.

محافظ مطروح وأعضاء البرنامج الرئاسي
محافظ مطروح وأعضاء البرنامج الرئاسي
محافظ مطروح وأعضاء البرنامج الرئاسي
محافظ مطروح وأعضاء البرنامج الرئاسي
محافظ مطروح وأعضاء البرنامج الرئاسي
محافظ مطروح وأعضاء البرنامج الرئاسي
محافظ مطروح وأعضاء البرنامج الرئاسي
محافظ مطروح وأعضاء البرنامج الرئاسي
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح وأعضاء البرنامج الرئاسي
محافظ مطروح وأعضاء البرنامج الرئاسي
محافظ مطروح
محافظ مطروح
مطروح محافظ مطروح متدربي البرنامج الرئاسي دفعة الشهيد احمد منسي تأهيل التنفيذيين للقيادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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