قادة أفغانستان يتوجهون إلى أمريكا لمناقشة جهود السلام مع «بايدن»

وجه الرئيس الأفغاني محمد أشرف غاني ورئيس المجلس الوطني الأعلى للمصالحة عبد الله عبد الله اليوم الأربعاء، إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأفاد القصر الرئاسي - في رسالة إلى وزارة الخارجية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية بعد تسريبها في وسائل الإعلام - بأنه من المقرر أن يرافق غاني وعبدالله خلال زيارتهما الولايات المتحدة، سيدة أفغانستان الأولى رولا غاني والنائب الأول للرئيس أمر الله صالح ومستشار الأمن القومي محمد حنيف أتمار ونائبة وزير الخارجية الأفغاني للتعاون الاقتصادي عادلة راز ورئيسة مفوضية حقوق الإنسان الأفغانية شهرزاد أكبر وعضوتين من فريق التفاوض الأفغاني فاطمة جيلاني وحبيبة سرابي.

وفي الوقت نفسه، انتقد بابور فرهمند نائب رئيس المفوضية الوطنية العليا لشؤون اللاجئين، تشكيل الوفد مدعيا أنه لا يوجد من يمثل الجانب الأوزبكي والهَزَارَة في الفريق، مما يدل على أن الوفد ليس شاملا ولا يمثل الأمة الأفغانية بأكملها.

وكان البيت الأبيض قد أعلن - في 20 يونيو - أن بايدن يرحب بالزعيمين الأفغان محمد أشرف غاني وعبد الله عبد الله في واشنطن يوم 25 يونيو.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فمن المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي مع القادة الأفغان دعم الولايات المتحدة لأفغانستان وعملية السلام الجارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، في الذكرى العشرين للوجود الأمريكي في أفغانستان.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أن حوالي 18 ألف أفغاني، ممن ساعدوا القوات الأمريكية في أفغانستان يسعون لمغادرة البلاد قبل إتمام انسحاب القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وقال بلينكن - في تصريحات أوردتها وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء - أن حوالي 18 ألف شخص أو أكثر أعربوا عن اهتمامهم للانضمام إلى برنامج القدوم إلى الولايات المتحدة".

وأضاف: بعبارة أخرى، هناك 18 ألف أفغاني عملوا مباشرة مع جنودنا ومع دبلوماسيونا في أفغانستان، مشيرا إلى أن نصف هذا العدد قد أكمل بالفعل الإجراءات الضرورية، فيما بدأها النصف الآخر للتو.

وأوضح أن "حوالي تسعة آلاف من هؤلاء الأشخاص ما زالوا في بداية الإجراءات، فلقد أعربوا عن اهتمامهم وينظرون في الأمر، لكنهم لم يملأ أحد منهم الاستمارة، وهناك تسعة آلاف آخرين قاموا - بالفعل - بملء الاستمارات، بعضهم في انتظار موافقة سفارتنا في أفغانستان وآخرين ممن هم بالفعل في عملية الهجرة نفسها".