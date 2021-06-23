ميركل تدعو الرئيس الأوكراني لزيارة برلين

أعلن المكتب الرئاسي في أوكرانيا اليوم /الأربعاء/ أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعت الرئيس فولوديمير زيلينسكي لزيارة برلين في المستقبل القريب، لمناقشة عدد من قضايا العلاقات الثنائية بين أوكرانيا وألمانيا وعملية التسوية السلمية في شرق أوكرانيا.

وأفاد المكتب الرئاسي في بيان (نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية على موقعها الإلكتروني) أن الزعيمين تحدثا عبر الهاتف ليلة أمس، حيث وجه زيلينسكي دعوة إلى ميركل لزيارة أوكرانيا للمشاركة في القمة الافتتاحية لمنصة القرم وأحداث الذكرى الثلاثين لاستقلال أوكرانيا.

وجاء في البيان أيضا، أن الزعيمين أشارا إلى أهمية توقيت المحادثة، حيث جرت بالتزامن مع إحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية في أوكرانيا، وأكدا أهمية المسئولية التاريخية بشأن جرائم الحقبة النازية في أوكرانيا، وضرورة أن يعمل العالم على بذل قصارى جهده لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي مرة أخرى.

وفي سياق أخر، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن برلين سيتعين عليها إنفاق مبالغ "طائلة" في الأعوام القليلة القادمة للمساعدة في التغلب على التحديات البيئية والتكنولوجية حال انحسار كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت ميركل في كلمة ألقتها في مؤتمر لاتحاد الصناعة الألماني، إن بعض القطاعات ستظل تحتاج إلى المزيد من المساعدة بعد الأزمة.

وخصت المستشارة الألمانية بالذكر قطاع الرقائق الإلكترونية، وقالت: "بلا مساعدة من الدولة فإن توسيع إنتاج الرقائق الإلكترونية في أوروبا لن يتحقق".

وأضافت أنه يجب إعادة الانضباط إلى المالية العامة في الأعوام المقبلة.