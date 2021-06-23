لمن لم يستلموا التابلت.. انتهاء امتحاني «التاريخ والاستاتيكا» لطلاب الثانوية

انهى طلاب الثانوية العامة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت، منذ قليل، امتحان مادتي الاستاتيكا بالشعبة الرياضية، ومادة التاريخ بالشعبة الأدبية، من داخل اللجان لأداء الامتحان التجريبي.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات من المنزل للطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت غدا الخميس، حيث سيكون سيستم الامتحان مفتوحا أمام الطلاب من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.

وكان طلاب الشعبة الأدبية "الذين تسلموا التابلت" أدوا أمس، الامتحان التجريبي فى مادة التاريخ، بالطريقتين إلكترونيا عبر جهاز التابلت، وورقيا بنظام البابل شيت من داخل اللجان الامتحانية.

يهدف الامتحان التجريبي الثالث، إلى التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك الحصول على الاسم وكلمة السر لمن يفعل ذلك في الامتحانات السابقة، كما يعقد على جهاز التابلت وستكون الإجابة بنظام البابل شيت.

كما يهدف الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، بالإضافة إلى كيفية استخدام البابل شيت وتدريب الطلاب عليه، قبل تطبيقه في الامتحان الفاينل يوم 10 يوليو المقبل.

كما يعطى الاختبار الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

ويعقد الامتحان لجميع الطلاب، سواء النظاميين أو المنازل أو التقسيم، بهدف الاستفادة من التجريبية الأخيرة قبل عقد الامتحانات النهائية.

ويعقد الامتحان في مواد العلوم والرياضيات التطبيقية والتاريخ، يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري، للطلاب الذين لم يتسلموا جهاز التابلت، وسيتم عقد امتحان مادة علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، الخميس الموافق 26 يونيو الجاري لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الفيزياء والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية.

ويعقد يوم الجمعة الموافق 25 يونيو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت الموافق 26 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب، وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

والأحد 27 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب، وامتحان الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، وينتهي جدول الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021، الإثنين الموافق 28 بمادة اللغة العربية لجميع الشعب.