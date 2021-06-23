المفوضية الأوروبية توافق على الخطة البلجيكية للتعافي بعد أزمة كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، موافقة الجهاز التنفيذي الأوروبي على الخطة الوطنية البلجيكية للتعافي والصمود بعد أزمة وباء كوفيد 19، وذلك في إطار خطة الجيل القادم للاتحاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأربعاء، جمع رئيسة المفوضية الأوروبية مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دوكرو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية المخطط البلجيكي بـ”الطموح”، والذي يتضمن استثمارات لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والحفاظ على التنوع الحيوي، للتحول نحو العالم الرقمي، ودعم قطاعات التعليم والتدريب والحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يتعامل بشكل فعال مع الأهداف التي حددها الاتحاد في مجال التحولين الرقمي والبيئي.

واعتبرت لاين أن خطة الجيل القادم الأوروبية والتي تمنح الدول الأعضاء أموالاً للاستثمار واطلاق الاقتصاد، ستساهم في خفض الأعباء عن الأجيال القادمة وتفتح الباب أمام مزيد من التقدم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.