صندوق النقد الدولي يؤمن 1.415 مليار دولار لتقديم إعفاء شامل من الديون للسودان

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إنه استطاع تأمين ما يكفي من التعهدات بالتمويل بما يتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان.

وأضاف أن أكثر من 100 من الدول الأعضاء في الصندوق تعهدت بتقديم أكثر 992 من حقوق السحب الخاصة تعادل 1.415 مليار دولار في صورة تمويل سيمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق.

وبنهاية العام 2019، وصل إجمالي تراكم ديون السودان الخارجية إلى 50 مليار دولار وقد يصل إلى 60 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.

ويدين السودان لنادي باريس للدائنين بحوالي 19 مليار دولار من مجمل هذه الديون، وتشكل كل من فرنسا والنمسا والولايات المتحدة غالبية الدائنين للسودان في النادي.

وفي مايو الماضي، أقرت عدة دول شطب ديون السودان خلال مؤتمر باريس لدعم السودان، ووافقت فرنسا على شطب ديون بقيمة 5 مليارات دولار، وأقرت تقديم قرض بقيمة 1.5 مليار دولار.

وشطبت ألمانيا ديونا بقيمة 360 مليون يورو، مع تقديم قرض بقيمة 90 مليون يورو.

وقدمت السعودية منحة بقيمة 20 مليون دولار، وكذلك تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد للمساهمة في معالجة المتأخرات وتخفيف أعباء ديون السودان.

وتعهدت إيطاليا بتسوية ديون السودان، وبالمثل تعهدت النرويج بإلغاء دين بقيمة 100 مليون دولار، وأكدت الكويت دعم مناقشات تسوية ديون السودان، وخفضت الصين وألغت بعض ديون السودان.

وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن السودان بات على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى نقطة القرار المطلوبة، وفقا لمبادرة مساعدة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)، وذلك لإعفائه من ديونه المقدرة بأكثر من 60 مليار دولار وتشكل معضلة رئيسية أمام حل أزمته الاقتصادية المتفاقمة.

وأوضح صندوق النقد الدولي انه حصل على تعهدات تمويلية بقيمة 1.4 مليار دولار من 101 دولة تسمح بتسوية متأخرات السودان، مما يسهل استفادته من برامج إعفاء الديون والوصول إلى أموال واستثمارات جديدة ضرورية لتعزيز النمو ومكافحة الفقر.