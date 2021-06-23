استقبال 318 ألف طن بضائع وسلع استراتيجية بميناء الإسكندرية

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 318 ألف طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 3330 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 30 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 39 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

هذا وقد استغلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ما يتوافر لديها من إمكانيات النقل متعدد الوسائط ، حيث تم دخول وخروج عدد 6200 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة ؛ كما تم خروج قطار متوجه إلى دمياط مكون من 25 عربة محملة بالحاويات.

كما شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

كانت قد انتظمت حركة الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 186 ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 2388 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 50 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 31 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.