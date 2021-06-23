لغة العيون والجسد.. كيف تخبر المرأة الرجل بحبها؟

تشعر النساء بالإحراج الشديد عند شعورها بالاعجاب بشخص ما، ولا يعلمن كيف يمكنهن إخباره بذلك الإعجاب والحب لذلك تتحدث اليوم للدستور خبيرة العلاقات الاسرية منة فتحى عن بعض الطرق لتخبر المرأة الرجل باعجابها به وحبها له ولكن بطرق غير مباشرة

- لغة العيون:

لغة العيون من أهم ما يمكن في العلاقة بين الطرفين، ويجب الحفاظ على التواصل البصري والحرص على منح الرجل نظرات من وقت لآخر للفت انتباهه بشكل غير مباشر.

- البحث عن الأشياء المشتركة بينكم:

يمكن البحث عن الأشياء المشتركة بينكما سواء أشياء تحبونها أو تكرهونها وإخباره به والقول له هل ترى كم نحن متشابهان.

- مراسلته من وقت لآخر:

يمكن للمراة أن تقوم بمراسلة الرجل المعجبة به من وقت لآخر والسؤال عليه وإظهار مدى الاهتمام به، وأن تلك المرأة تتذكره طوال الوقت.

- محاولة دعوته لحفل:

يجب عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تجمعكم مع بعضكما البعض، مثل حفل موسيقي او الدعوة للسينما او حفل عيد ميلاد.

- شراء روايات:

إن كان من نوعية الرجال الذين يحبون القراءة، يمكن شراء مجموعة كتب تناسب ذوقه او بعض الروايات الرومانسية.

- إرسال أغاني:

يمكن إرسال له بعض الأغاني من وقت لآخر، وتكون تحمل رسائل خفية بين السطور بالاعجاب به.

- الاهتمام الدائم به:

يمكن الاهتمام الدائم بالحديث معه واخباره بمشكلة، الاطمئنان عليه دائما والحديث عن احواله والسؤال عن مسلسل يتابعه ومتابعته معه ومناقشته فيه لفتح حوار لا ينتهي.

- الاهتمام بتغذيته:

إن كان الرجل يعمل مع المرأة في مكان واحد، يمكن تقديم الإفطار له أو فنجان قهوة في الصباح.

- لغة الجسد:

يمكن الاعتماد على لغة الجسد في إظهار الإعجاب به وحرص المراة على لمس شعرها عند التحدث معه باستمرار.

- التعرف على أصدقائه:

يمكن التعرف على أصدقائه وجعله يتعرف على أصدقائها وبذلك ستكون هناك فرص أكبر للقاء سوياً.

- الاهتمام بعيد ميلاده:

يجب الاهتمام بموعد عيد ميلاده أو أي مناسبة هامة في حياته وعمل مفاجاة له بحفلة صغيرة يمكن ان تقتصر على الاصدقاء.

- مشاركته أحلامه:

يمكن مشاركته أحلامه وطموحاته لاشعاره بمكانته المهمة والمميزة فضلا عن دعمه الدائم والاطمئنان عليه من وقت للاخر.