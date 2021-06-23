إخلاء سبيل بعض المتهمين في قضية انفجار مرفأ بيروت

أخلى القاضي اللبناني، طارق بيطار، اليوم الأربعاء، سبيل بعض المحتجزين في قضية انفجار مرفأ بيروت، والذي أسفر عن مقتل 211 شخصًا واصابة 6000 آخرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وكانت عينت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود، القاضي طارق البيطار لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

تفاصيل إنفجار مرفأ بيروت

وتسبب حريق اندلع في الرابع من أغسطس الماضي داخل أحد مستودعات مرفأ بيروت في انفجار شحنة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم حوالي 2750 طناً شديدة الانفجار، كانت متواجدة هناك منذ سنين، ما أسفر عن وقوع قتلى وألحق أضرارا هائلة بالعاصمة اللبنانية.

وأحدث الانفجار دمارًا شاملًا في المرفأ ومحيطه وفي شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضررت العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

علي صعيد أخر، يشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة الـ 14800 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وعدم توفر بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.

والرئيس اللبناني يؤكد على ضرورة استرداد قيمة الليرة

ومن جانبه، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، ضرورة العمل على إحياء الاقتصاد واسترداد قيمة الليرة.

وقال عون خلال استقباله في قصر بعبدا وفدا من جمعية الصداقة اللبنانية-الزيمبابوية، أمس الثلاثاء، إن "الانماء في لبنان ضرورة، لاسيما في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها، وفي ظل الأزمة الكبيرة التي يعيشها اللبنانيون والتي لا سابق لها، وهي جزء من الإرث الثقيل الذي ورثناه من العهود السابقة ونتيجة لتراكم الأزمات التي بدأت بالديون الهائلة التي ترتبت على الدولة نتيجة الفساد .