الأربعاء 23 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تكريم الفنان الصغير عمر أحمد بمعرض «فرشاة ولون»

عمر أحمد
عمر أحمد

يستضيف حاليًا متحف طه حسين "رامتان" بالهرم معرض “فرشاة ولون”، الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية.

ويضم المعرض أعمال 8 فنانين من الطلاب. وصرحت الدكتورة فينوس فؤاد، وكيل وزارة الثقافة، عقب افتتاحها المعرض، بأن المعرض يعد عودة للاتجاه الصحيح في ظل اختفاء حصص التربية الفنية والأنشطة من المدارس.

ووجهت فينوس الشكر إلى الفنانة سماح إمام، المنسق العام للمعرض، على مجهودها الواضح في إعداد المعرض الذي ضم 33 لوحة لـ8 طلاب.

وأشادت بالأعمال المقدمة منهم والذين عبروا بحرية عن أفكارهم وخاصة الفنان الواعد عمر أحمد صاحب الـ15 عاماً، الذي يعاني من التوحد لكنه في طريقه للتغلب عليه بإرادته وعزيمته.

وقدم أحمد أعمالاً مبهرة تنبئ بفنان واعد خطوطه جريئة وحادة وألوانه قوية ذات إيقاع وتناغم خاص، وقد تم تكريم عمر أحمد عقب افتتاح المعرض احتفاء بأعماله المميزة.

وقالت الفنانة مروة محيي، القائم بأعمال مدير المتحف، إن المعرض مستمر حتى السبت المقبل.

الفن التشكيلي 

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة وآخر من دار أيتام يفوزان بجائزة الدولة للمبدع الصغير

كامل الوزير: سأستعين بشركات أجنبية لإدارة وتشغيل «السكة الحديد» في هذه الحالة

«المالية»: تأجيل التطبيق الإلزامى للتسجيل المسبق للشحنات إلى أول أكتوبر

حقيقة زيادة مصروفات الجامعات الحكومية بالتزامن مع تطبيق «الساعات المعتمدة»

«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية للقاح كورونا (فيديوجراف)

خالد الغندور يفجر مفاجأة عن مستقبل «ساسي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

د.مينا بديع عبدالملك

التاريخ الرائع لدير وادى الريان

ثروت الخرباوي

المحاماة صريعة بيد أبنائها

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل نجل محافظ القدس عقب اقتحام منزله فى سلوان