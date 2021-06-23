تكريم الفنان الصغير عمر أحمد بمعرض «فرشاة ولون»

يستضيف حاليًا متحف طه حسين "رامتان" بالهرم معرض “فرشاة ولون”، الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية.

ويضم المعرض أعمال 8 فنانين من الطلاب. وصرحت الدكتورة فينوس فؤاد، وكيل وزارة الثقافة، عقب افتتاحها المعرض، بأن المعرض يعد عودة للاتجاه الصحيح في ظل اختفاء حصص التربية الفنية والأنشطة من المدارس.

ووجهت فينوس الشكر إلى الفنانة سماح إمام، المنسق العام للمعرض، على مجهودها الواضح في إعداد المعرض الذي ضم 33 لوحة لـ8 طلاب.

وأشادت بالأعمال المقدمة منهم والذين عبروا بحرية عن أفكارهم وخاصة الفنان الواعد عمر أحمد صاحب الـ15 عاماً، الذي يعاني من التوحد لكنه في طريقه للتغلب عليه بإرادته وعزيمته.

وقدم أحمد أعمالاً مبهرة تنبئ بفنان واعد خطوطه جريئة وحادة وألوانه قوية ذات إيقاع وتناغم خاص، وقد تم تكريم عمر أحمد عقب افتتاح المعرض احتفاء بأعماله المميزة.

وقالت الفنانة مروة محيي، القائم بأعمال مدير المتحف، إن المعرض مستمر حتى السبت المقبل.