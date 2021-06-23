أطعمة فاسدة وقمح «مسوس».. ضبط 1504 قضايا تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1504 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3,6 طن "جمبرى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة .

ونجحت الجهود في ضبط 2,1 طن "لحوم مجمدة – مفروم لحوم" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مركز لتصنيع وتعبئة اللحوم بدون ترخيص بمحافظة البحيرة .

وتمكنت الجهود من ضبط 11 طن "خرشوف" معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وغير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة .

وأسفرت الجهود عن ضبط 10 أطنان "ملح سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية "مستلزمات إنتاج" ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لإدخاله فى عملية تصنيع المخللات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط 5,09 طن "أقماح محلية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لاحتوائها على "حشرات وأتربة" معبأة داخل أجوله وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة قائد سيارة حال سيرها بمحافظة كفر الشيخ.

وتمكنت الجهود من ضبط 2,2 طن "دقيق بلدى مدعم" تم تجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق للإتجار بها فى السوق السوداء .. بحوزة مالك مخبز بلدى بمحافظة كفر الشيخ ، وضبط 3طن "دقيق فاخر" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لإدخاله فى عملية تصنيع المخبوزات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة الشرقية .

وأسفرت الجهود عن ضبط 26 طن "كسر بلاستيك - صبغة" بدون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية مستلزمات إنتاج – 100 لفة خرطوم بلاستيك – 250 قطعة "ماسورة بلاستيك" مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائى ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المواسير البلاستيك بدون ترخيص بمحافظة المنوفية .

وتمكنت الجهود من ضبط 26380 قطعة "مستلزمات طبية" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة ، وضبط 20000 متر " أسلاك كهربائية" بدون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط 6,5 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجوله غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية غير صالحة للاستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مدشة أعلاف حيوانية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.