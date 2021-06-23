نادي الحماية والتأمين البريطاني: التوصل لاتفاق مبدئى في تعويضات السفينة «إيفرجيفن»

أعلن نادي الحماية والتأمين البريطاني، فى بيان له، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع هيئة قناة السويس بخصوص السفينة "ايفرجيفن".

وأصدر نادي المملكة المتحدة، بيانًا، قال فيه إنه بعد مناقشات مكثفة مع لجنة التفاوض بهيئة قناة السويس خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين.

وتابع البيان:" جنبًا إلى جنب مع المالك وشركات التأمين الأخرى على السفينة، نعمل الآن مع هيئة الأوراق المالية والسلع لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تسوية موقعة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف البيان “انه بمجرد الانتهاء من الإجراءات الشكلية، سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة للإفراج عن السفينة”.

كانت السفينة ايفر جيفين جنحت بالمجري الملاحي لقناة السويس، مارس الماضي، بالترقيم 151 بمدينة السويس، وتوقف علي أثر الحادث الملاحة 6 ايام متواصلة، ليه العاملون بالقناة العالم بأكمله بعد نجاحهم في تعويم السفينة واحتجازها بمنطقة البحيرات المرة لحين التوصل الي اتفاق مرضي بين الأطراف المعنية بخصوص التسوية المادية.

وبعد تعثر المفاوضات، لجأت قناة السويس الي تحريك دعوة ثبوت دين بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الاسماعيلية والتي مازالت تنظر أمام الدائرة الابتدائية بعد تأجيلها مرتين لإعطاء فرصة للتفاوض الودي.

كانت المحكمة الإبتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كلا من المستشارين محمد الطحاوي، أحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، أصدرت قراراً بتأجيل قضية ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية بقناة السويس وتعويضها للهيئة بسبب الخسائر التي تكبدتها في هذه الفترة، مؤكدين أنها ليس لها صفة تدخل، لـ4 يوليو 2021 لانتظار التسوية الودية.

و﻿قال محامي الدولي خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، في ملف التفاوض مع السفينة "إيفرجيفن" المعروفة إعلاميا بـ "السفينة الجانحة "، في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، إنه علي مدار 15 يوم سابقين، تلقت القناة عروضا للتسوية من الشركة المدعية عليها المالكة للسفينة وإن ظاهر آخر هذه العروض، قد يوفي بحق هيئة قناة السويس.

﻿وطلب مستشار رئيس هيئة قناة السويس، ومن هيئة المحكمة الاقتصادية التأجيل لاستمرار التفاوض بين الطرفين، موضحا أن الشركة المالكة للسفينة الجانحة طلبت التأجيل أيضاً لاستمرار التفاوض، للرد علي عدد من النقاط التي آثارتها الهيئة أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة حقوقها، لافتا إلى أن أمام هذه الجدية الظاهرة رأت الهيئة انه في حالة الموافقة على تأجيل سير القضية لأجل قصيرا، حتي تتمكن الشركة المالكة لايفر جيفين للوفاء بما هو مقترح، تاركا القرار لعدالة المحكمة.

وأكد خالد أبو بكر، أن قناة السويس تلقت عروضًا للتسوية من الشركة المدعية عليها المالكة للسفينة، وأن المفاوضات الأخيرة تتصف بالجدية، والتي ستحصل قناة السويس على حقها في التعويض.

﻿وطلب المستشار أشرف السويفي المحامي عن ملاك السفينة، تأجيل مناسب لحين انتهاء الطرفين من المفاوضات.

﻿ رفض دفاع هيئة قناة السويس، والشركة المالكة للسفينة “إيفيرجيفن” التدخل الهجومى للاتحاد التعاونى للثروة المائية، في قضية ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية وتعويضها لقناة السويس بسبب الخسائر التي تكبدتها القناة في هذه الفترة، مؤكدين أنها ليس لها صفة تدخل.

﻿وطالب أشرف السويفي المحامي عن ملاك السفينة، بعدم قبول التدخل الهجومي والانضمامي من الجمعية التعاونية للثروة السمكية والاتحاد التعاوني للثروة المائية لعدم ارتباط النزاع القائم، وطلب الحاضر عن إخراجه من الدعوى لعدم مسئوليته.