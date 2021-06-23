الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الحركة الوطنية»: الشعب تمرد على مشروع الإخوان واستعاد دولته المختطفة

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد على

ناقش حزب الحركة الوطنية المصرية استعدادات اللجان والأمانات للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، باعتبارها حدث فارق في تاريخ مصر الحديثة وما تبعها من نقلة حضارية وتنموية غير مسبوقة انقذت مصر من ظلام الجماعة الإرهابية.

 جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح الذي عقدة الحزب بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، رئيس الحزب وعدد من قيادات الأمانة المركزية بالقاهرة والمحافظات.

وأكدت مناقشات أعضاء وقيادات الحركة الوطنية والمصرية خلال اللقاء المفتوح علي أهمية تلك الثورة التي غيرت مجري التاريخ وأحبطت كل مساعي التآمر على مصر وشعبها، مشددين على أنها صححت المسار المنحرف وأعادت هيبة الدولة وتماسكها وردت كيد المتآمرين في نحورهم.

- مساهمة الحزب في ذكري الثورة

وقال رؤوف السيد علي، رئيس الحركة الوطنية المصرية، إننا في تلك الأيام نسترجع أيام الثورة وإرهاصاتها وكيف انتفض الشعب ليحرر دولته المختطفة على يد جماعة الإخوان، والتي بثت الخوف وزرعت الكراهية، متمرداً على المشروع الإخواني الذي كاد أن يجر المنطقة كلها إلى ظلمات وخراب وإرهاب.

- الجماعة ماتت سياسياً وشعبياً

ووجه رؤوف السيد علي بتشكيل لجنة تحت قيادة النائب عبدالإله عبدالحميد أمين عام التنظيم، للإعداد والتجهيز للاحتفال والفعاليات، على أن تقدم ما أنجزته في الاجتماع الأسبوعي القادم، مشيراً إلى أن إحياء ذكرى 30 يونيو لابد وأن يقدم معلومات تاريخية عن أحداثها وتداعياتها لتتعلم الأجيال وتأخذ حذرها من جماعة ماتت سياسياً وشعبياً.

- مشروعها المتطرف في مصر والمنطقة

وتابع رؤوف السيد علي، أنه لابد للأجيال التي لم تعاصر أحداث الثورة أن تعرف الدور التاريخي للقوات المسلحة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي وانحيازهم لإرادة الشعب ومطالبه المشروعة في أن يتحرر من حكم الفاشية الدينية التي أرادت بنا كل سوء وشر، مشدداً على أن الجماعة ما زال لديها مشروعها المتطرف ليس في مصر فقط بل في المنطقة، ورغم سقوط هذا المشروع على يد الشعب المصري في 30 يونيو إلا أن أصابعهم ما زالت تعبث وأذرع تنظيمهم الدولي ما زالت تتآمر.

- ملحمة تاريخية الجيش والشعب

وتابع رئيس الحركة الوطنية المصرية: “أصدرت تعليماتي لكل الأمانات الفرعية والمركزية بالتحرك لإبراز عظمة ثورة 30 يونيو وشرح دور الشعب والجيش في تلك الملحمة التاريخية التي تجلت فيها عظمة الدولة وتاريخها العريق، وكيف صنعوا مجداً جديداً للأجيال القادمة”، مشدداً على أن كل الأمانات في القاهرة والمحافظات عليها أن تمارس دورها الوطني في الشرح والتوعية والاحتفال واستخدام كل الوسائل المتاحة للاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو مع الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازبة المعلنة من جانب الحكومة بشأن الحماية من فيروس كورونا الوبائي.

حزب الحركة الوطنية اللواء رؤوف السيد الدور التاريخي الرئيس عبد الفتاح السسيي القوات المسلحة 30 يونيو

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