حبس تشكيل عصابي سرق 15 ماسورة بترول من داخل مشروع بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار سائقان، بعد اتهامهم بسرقة 15 ماسورة من مادة البولى إيثيلين والخاصة بأحدي مشاريع شركات البترول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المبلغ المالي والمضبوطات.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزة، يفيد بورود بلاغ من مسئول بإحدى شركات البترول الكائن مقرها بمنطقة سموحة بالإسكندرية، باكتشافه سرقة عدد 15 ماسورة من مادة البولى إيثيلين والخاصة بأحد المشاريع بأحد الطرق بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين، وقيامهم بإحضار سيارة نقل وكذا معدة ثقيلة قيادة سائقين والإتفاق معهم على نقل المسروقات لمحافظة الدقهلية لأحد مصانع تدوير البلاستيك ملك أحد المتهمين وقيامهم ببيعها له مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالي، وكما تم ضبط "أكياس ورولات بلاستيك وكمية من البلاستيك المعاد تدويره" بإجمالى وزن طن ومائة كيلو جرام تقريباً.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرروا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد حددت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، رئيس المحكمة، جلسة 19 يوليو المقبل لمحاكمتهم11 شخص، بعد اتهامهم بسرقة كميات من مواد البترول، تعقد الجلسة بعضوية كل من المستشارين أحمد علي إبراهيم جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب.

وترجع أحداث الواقعة في القضية رقم 4783 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، يفيد بقيام المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة المواد البترولية بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، قيام المتهمين ي.ف.م، وم.ر.ع، ور.م.ف، وم.إ.م، وم.ح.م، وم.أ.س، وف.م.ح، وح.ط.ص، وف.ع.س، وم.ق.م، وط.م.ح، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواد البترولية المتدفقة بخطوط البترول عن طريق ثقب بتلك الخطوط وتركيب محبس عليها وتوصيلها بمحابس مزودة بخراطيم مخصصة للاستعمال في الضغط العالي وسرقتها عن طريق سيارات وبيعها.

وتبين من التحقيقات أن المواد التي تمت سرقتها تقدر قيمتها بمبلغ ثلاثون مليون وتسعمائة الف وسته وعشرون ومائة وخمسة وثمانون ألف جنيه والمملوكة لشركة البترول.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المعدات المستخدمة وسيارة تحمل تلك المواد وعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.