«أسوان الأزهرية» تكرم الأطفال الفائزين بمسابقة الأزهري الصغير (صور)

كرم الشيخ حمدي طه رئيس منطقة أسوان الأزهرية، صباح اليوم الاربعاء، الأطفال الفائزين في مسابقة " الأزهري الصغير " على مستوي إدارات المنطقة بمرحلة رياض الأطفال عن العام الدراسي 2020/2021م.

وأشارت وفاء يوسف، مدير إدارة رياض الأطفال بمنطقة أسوان الأزهرية، إلى أن تكريم الاطفال الفائزين جاء بعد أن تم تقييمهم على مستوى المنطقة في حفظ الطفل لجزئي عم وتبارك مع التلاوة الصحيحة وفق أحكام التجويد، وحفظ ١٠ أحاديث نبوية، وأن هذه المسابقة تأتي في إطار اهتمام الأزهر بالنشء الصغير، وخاصة في هذه المرحلة المهمة التي تتفتح فيها نوافذ الفرص للتعلم والاكتشاف وتنمية قدرات الطفل لاستثمارها على الوجه الصحيح.

وضمت قائمة الأطفال المكرمين كل من:

- سارة أيمن صلاح - الزهراء أحمد أسعد

- معاذ أحمد عبدالستار - فاطمة علي عوض

- محمد مصطفى محمد - يمنى محمد علي

- اسلام طارق محمد - تقى مصطفى محمد

- طه محمد سيدون - جود إسماعيل عبدالكريم

- عمر عبدالحميد خيري - عبدالرحمن محمد جمال

- عائشة أحمد مصطفى - تسنيم عماد عبدالله

- عمر سامح عبدالفتاح

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد الأحسن مدير شئون القرآن الكريم و عبدالباسط قناوي مدير التعليم النموذجي ومحمد عزالدين العضو الفني بإدارة رياض الأطفال.

جدير بالذكر أن اجتمع الشيخ حمدي طه رئيس منطقة أسوان الأزهرية، والأستاذ محمود أحمد الوكيل الثقافي للمنطقة برؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية والمقرر إنطلاقها السبت المقبل 19 يونيو 2021 وذلك في حضور مديري المراحل التعليمية والامتحانات والأمن.

أكد رئيس المنطقة على أهم مسئوليات رؤساء اللجان، وضرورة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب والملاحظين وجميع أعضاء مقار اللجنة، حرصًا على سلامة الجميع، مشددا على ضرورة التباعد في اللجان ومنع التجمعات قبل وبعد اللجان، وتعقيم مقرات اللجان وتطهيرها قبل وبعد الامتحان بصفة يومية ؛ وحظر استخدام "الهاتف المحمول" نهائيا للطلاب ولكل القائمين على أعمال الامتحانات، عدا رئيس اللجنة، بشرط أن يكون هاتفًا عاديا وبدون كاميرا؛ وتوفير المناخ الهادىء لحسن سير أعمال الامتحانات.

كما وجه بالتواصل المستمر مع غرفة عمليات المنطقة في حل اي مشكلات اوظروف طارئة قد تحدث خلال أعمال الامتحانات.

تكريم الأطفال الفائزين

تكريم الأطفال الفائزين

تكريم الأطفال الفائزين

تكريم الأطفال الفائزين

تكريم الأطفال الفائزين

تكريم الأطفال الفائزين

تكريم الأطفال الفائزين

تكريم الأطفال الفائزين

تكريم الأطفال الفائزين