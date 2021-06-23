محافظ أسيوط ووفد الإنتاج الحربي يناقشون تنفيذ مشروعات الكهرباء

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة ، وفد الانتاج الحربي وممثلىي شركات الكهرباء لتنسيق الجهود ومتابعة تنفيذ الأعمال بمشروعات المشروع القومي لتطوير الريف المصري بقرى ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على سرعة توريد الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ وممثلي الانتاج الحربي وبعض شركات الكهرباء المنفذة للأعمال الكهربائية.

وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمرحلة الجديدة منها تطوير الريف المصرى ومراحل التنفيذ بها.

كما تم استعراض استكمال توريد المحولات الكهربائية والكابلات والأعمدة للقرى وفقًا للخطة الزمنية والاشتراطات والمواصفات القياسية مشددًا على سرعة تنفيذ المشروعات وفقًا للخطة الزمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تكليف رؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يجرى تنفيذها بالقرى والمراكز وذلك بهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الاكثر احتياجًا لافتًا إلى جولاته الميدانية بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات والموقف التنفيذى لها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع ويجرىالعمل بقرى مركز ساحل سليم كأولوية أولى.

محافظ أسيوط يلتقي وفد الانتاج الحربي لمتابعة مشروعات الكهرباء (5)

محافظ أسيوط يلتقي وفد الانتاج الحربي لمتابعة مشروعات الكهرباء (4)

محافظ أسيوط يلتقي وفد الانتاج الحربي لمتابعة مشروعات الكهرباء (3)

محافظ أسيوط يلتقي وفد الانتاج الحربي لمتابعة مشروعات الكهرباء (2)