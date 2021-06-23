محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لحصر أعداد الأطفال مجهولي النسب

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم ٣٩٩٥ لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز – نائبة المحافظ، وعضوية كلاً من “مديرو إدارات (الوحدة العامة لحماية الطفل - الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي- الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة)، ومقرري وحدة حماية الطفل بمركزي كفر صقر وفاقوس”.

وأوضح المحافظ أن اللجنة تختص بحصر أعداد الأطفال المعثور عليهم ( مجهولي النسب) بمركزي كفر صقر وفاقوس، وتم تسليمهم للأسر البديلة منذ عام ٢٠١٣، حتى تاريخه، لافتا إلى أن المجتمع يقع على عاتقه مسئولية حقوق الأطفال (مجهولي النسب) في توفير الرعاية الكاملة بأسلوب يشبع جميع احتياجاتهم الأساسية بما يضمن عدم معاناتهم مستقبلاً، ومشيراً إلى أهمية دور الأسرة البديلة في تحقيق كل ذلك من الناحية الاجتماعية والنفسية.

وأضاف المحافظ أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى المذكرة المقدمة من الوحدة العامة لحماية الطفل بشأن طلب تشكيل لجنة لحماية الأطفال المعثور عليهم وتسليمهم إلى الأسرة البديلة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أمر المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على طول كورنيش العزيزية بنطاق المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك بعد أن استقبل محافظ الشرقية شكوى من أهالي قرية العزيزية التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح يتضررون فيها من قيام بعض الباعة الجائلين المخالفين باستغلال كورنيش العزيزية وافتراش بضائعهم، فضلاً عن قيام أصحاب المقاهي والكافتريات باستغلال الكورنيش وافتراشه بالكراسي والترابيزات ومكبرات الصوت وشاشات العرض، والتي تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة وتلوث بصري وسمعي لأهالي القرية.