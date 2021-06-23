ارتفاع فى درجات الحرارة ونشاط للرياح ..«الارصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا، الخميس، فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار بسبب منخفض الهند الموسمي، مع ارتفاع الرطوبة.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوبه.

وأوضحت الهيئة، أن غدا الخميس، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتصل درجة الحرارة العظمي عند 43 درجة في إدفو، بينما تكون أقل درجة حرارة 29 درجة مئوية في بلطيم ومطروح، ويكون الطقس خلال الليل لطيفًا بالقاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، ويسود طقس معتدل خلال ساعات الليل على جنوب سيناء وأيضًا جنوب الصعيد، وتنشط الرياح على عدد من المناطق مما يقلل من الاحساس بحرارة الجو .

وسيشهد يوم الجمعة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة حتى شمال الصعيد ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيف ليلا حتى شمال الصعيد ومعتدلا على جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس ، القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 23 والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 23 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 21 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 22 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 22 ، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 25.