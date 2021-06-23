أسعار الخضراوات في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم 23 يونيو

تنشر "الدستور" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 23 يونيو2021، في سوق العبور لتجارة الجملة وفقًا لآخر التطورات اليومية في الأسعار، ويعد سوق العبور من أكبر الأسواق على مستوى الجمهورية، وتتوفر به كافة السلع المختلفة.

-أسعار الفاكهة والخضراوات بسوق العبور

- أولًا: أسعار الخضراوات

بلغ سعر كيلو فاصوليا ما بين 3.50 إلى 5 جنيهات، أما الفلفل الرومي الكيلو الصوب بـ5 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.50 جنيه، والفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 4050 جنيهًا.

ويختلف سعر كيلو الفلفل الألوان ما بين 10 و14 جنيها، وبلغ سعر كيلو القلقاس من 3.50 إلى 6.50 جنيه، وبلغ سعر الثوم من 17 إلى 27 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات.

أما سعر الباذنجان، فتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 1.5 إلى 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 2 إلى 3.50 جنيه.

وبلغ سعر خس الرابطة الواحدة التي تبلغ (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات، والخيار البلدي بسعر 3.50 جنيه، والخيار الصوب بـ4 جنيهات، والبسلة سجلت من 3 إلى 5 جنيهات، والسبانخ من 3 إلى 5 جنيهات والبطاطا بـ3 جنيهات.

- سعر الليمون في سوق العبور

وسجل الليمون البلدي سعراً يتراوح ما بين 6 إلى 16 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 1.5 إلى 3 جنيهات، وتراوح كيلو البطاطس من 2 جنيه إلى 4 جنيه والبصل من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وسجلت الكوسة من 2.50 إلى 4.50 جنيهات، والجزر بدون عروش بـ2 جنيه.

وبلغ أسعار البطيخ سعرا يتراوح ما بين 18 إلى 40 جنيها والخوخ العرايشي بسعر يتراوح ما بين 7 إلى 11 جنيها.

- تقرير الغرف التجارية

كما رصد التقرير الشهري للغرف التجارية أن أسعار الفاكهة شهدت ارتفاعا موسميا في أسعارها بما لا يتعدى المعدلات السنوية الطبيعية الموسمية متوقعا تراجعها خلال الفترة المقبلة

كما حدث تراجع أسعار الدواجن والأسماك والألبان والخضر الطازجة خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح من 10 إلى 15 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق له، فيما شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا نسبيا بكافة المحافظات عند مستواه الشهري.