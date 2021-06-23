الأربعاء 23 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع الذهب بعد تعهد رئيس «الاحتياطي الاتحادي الأمريكي» بإبقاء الفائدة قرب صفر

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما تعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر لبعض الوقت لينزل الدولار قرب أقل مستوى في أسبوع.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1782.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1782.40 دولار.

ويتجه الذهب للارتفاع بفضل توقعات لأسعار فائدة منخفضة مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، ونزل الذهب ستة بالمئة الأسبوع الماضي إثر لهجة تميل إلى التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي في اجتماعه وإشارته لرفع أسعار الفائدة في 2023.

وأعاد "باول" في تصريحاته أمس التأكيد على عزم تشجيع تعاف "واسع وشامل" لسوق العمل وألا يكون رفع أسعار الفائدة مستندا لمخاوف من تضخم في المستقبل فحسب.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 25.93 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2595.96 دولار، بينما صعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1089.16 دولار.

وقال جيفري هالي المحلل في "أواندا"، "ارتفع الذهب الليلة الماضية مع تراجع الدولار في حين تستمر المعنويات المتفائلة في آسيا هذا الصباح".

ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين أمام منافسيه مما يخفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

البنك المركزي الدولار كورونا أسعار الذهب الذهب

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وائل لطفي

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