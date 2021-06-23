صحيفة أمريكية: مكافحة الاحتكار تتعرض لضغوط بشأن حزمة تشريعية تستهدف عمالقة التكنولوجيا

كشفت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب الأمريكي تتعرض لضغوط بشأن حزمة تشريعية تستهدف عمالقة التكنولوجيا، حيث دعت مجموعات الصناعة وشركات التكنولوجيا الكبرى والديمقراطيون الوسطيون إلى مزيد من الوقت وجلسات الاستماع لتقييم المقترحات قبل أن تمضي اللجنة قدما.



وذكرت الصحيفة أن مشاريع القوانين تستهدف شركات أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل، حيث تبني التحقيق الذي أجرته اللجنة الفرعية لمجلس النواب العام الماضي والذي أدى إلى تقرير ضخم يزعم إساءة استخدام القوة السوقية من قبل الشركات، التي تراجعت جميعًا عن نتائج التقرير.



وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها الأربعاء، إن الشركات تجادل بأن التشريع المطبق قد يؤدي إلى عواقب "غير مقصودة" وينتهي به الأمر إلى إعاقة المستهلكين والشركات الصغيرة التي تعتمد على خدماتهم.



وقال مارك إيزاكويتز ، نائب رئيس جوجل للشؤون الحكومية والسياسة العامة ، في بيان: "ستتطلب الفواتير منا تدهور خدماتنا ومنعنا من تقديم ميزات مهمة يستخدمها مئات الملايين من الأمريكيين".

ووصف متحدث باسم فيس بوك التشريع بأنه "حبة مسمومة لصناعة التكنولوجيا الأمريكية في وقت لا يستطيع اقتصادنا تحمله على الأقل" وجادل بأنه يقلل من المنافسة داخل قطاع التكنولوجيا ، مشيرًا إلى المنافسة من الشركات الأجنبية.

وأصدرت مجموعات صناعة التكنولوجيا مثل NetChoice و Chamber of Progress، اللتان تدرجان جوجل وفيسبوك وامازون ضمن أعضائها وشركائها، تحذيرات مماثلة بشأن الحزمة التشريعية.

وستمنح المقترحات المنظمين مزيدًا من القوة لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا في الوقت الذي ستدير فيه لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الناقدة التكنولوجية الكبيرة الامر الذي قد يؤدي إلى تفكيك بعض الشركات.

وفي نفس السياق، قال عضو اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار كين باك الأسبوع الماضي إنه يتوقع المزيد من الجمهوريين لدعم المقترحات: "نحن نرى هذا كنقطة انطلاق ونحن منفتحون على تحسين هذه القوانين ، سواء هنا أو في جانب مجلس الشيوخ معًا"، وأضاف: "إذا لم نبدأ من مكان ما ، فإننا لا نفعل شيئًا ، ستصبح المشكلة أكبر بكثير".