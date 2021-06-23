جامعة الفيوم تكرم فريق كلية التربية لفوزه بالمركز الثاني في مهرجان العروض الرياضية

كرَّم أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، فريق كلية التربية الرياضية لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بنين، والمركز الثالث بنات في أول مشاركة قمية لفريق الكلية، وذلك بمهرجان العروض الرياضية للكليات المتخصصة، والذي أقيم بجامعة الإسكندرية بمشاركة 12 جامعة مصرية، في الفترة من الثاني وحتى الرابع من يونيو، بحضور حمدي نور عميد كلية التربية، و أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المكرمين، وذلك صباح اليوم الأربعاء، بالحرم الجامعي.

وسلم رئيس الجامعة، كأس المركزين الثاني والثالث للطلاب والطالبات الفائزين والبالغ عددهم 50 طالبًا وطالبة، كما أشاد بالمستوى المتميز لطلاب الكلية على كافة المستويات العلمية والأخلاقية والرياضية، ووعد بتقديم الدعم الكامل لإدارة الكلية لتحقيق نجاحات كبيرة مستقبلا.

ومن جانبه أكد حمدي نور عميد كلية التربية، أن إدارة الكلية لا تدخر جهدًا في دعم الطلاب وتأهيلهم على كافة المستويات، وقدم التهنئة للطلاب الفائزين والأساتذة المشرفين عليهم.

وأضاف أن الإنجاز الذي تحقق جاء في ظروف صعبة، وخلال فترة إعداد قصيرة، لكن إرادة الطلاب كانت كبيرة في تحقيق الفوز.

وشهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الاجتماع التحضيري لتنظيم الملتقى الأول على مستوى الجامعات المصرية المدنية والكليات العسكرية والشرطية، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور محمد صبحي حسانين، نائب أول الاتحادين المصري والعربي للرياضة الجامعية، و خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وعدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وأعضاء مجلس النواب والعاملين بالجامعة.

قال أحمد جابر شديد إن الاتجاه نحو تنظيم الملتقى الطلابي الأول للجامعات المصرية المدنية و الكليات العسكرية والشرطية جاء بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة نشر ثقافة الحوار والتعاون بين الشباب المصري بمختلف تخصصاتهم وثقافتهم، وخلق قنوات تواصل بين طلاب الكليات الحكومية والعسكرية والشرطية، ويعد هذا الملتقى الأول الذي يتم تنظيمه على مستوى الجامعات المصرية والكليات الشرطية والعسكرية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تنظيم الملتقى مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، مشيرا أن نجاح جامعة الفيوم في تنظيم أسبوع الفتيات على مستوى الجامعات المصرية وظهوره بالشكل اللائق كان عاملا مساعدا في موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تنظيم هذا الملتقى بالجامعة.

وشدد أحمد جابر شديد على أهمية مثل هذه الملتقيات لما تتضمنه من فعاليات ثقافية وفنية ورياضية مميزة.

ومن جانبه، قال محمد صبحي حسانين إن الهدف الأساسي من تنظيم الملتقى هو العمل على خلق حالة من النقاش والتواصل وتنمية الوعي ونشر وتبادل الثقافات بين طلاب الجامعات الحكومية والكليات العسكرية والشرطية.

وأشاد بالمستوى التنظيمي لجامعة الفيوم خلال أسبوع الفتيات والبنية التحتية المميزة التي تملكها الجامعة، وأوضح أن تنظيم الملتقى يمثل بعدا استراتيجيا مهما يجب تسليط الضوء عليه إعلاميا بشكل ملائم.

وطرح هشام الجيوشي مشاركة الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية خلال فعاليات الملتقى.

وأكد خالد عطا الله أن الجامعة بدأت التحضير لهذا الحدث الهام منذ فترة، كما تتم دراسة المخصصات المالية اللازمة ومخاطبة الجهات المقرر مشاركتها خلال الملتقى.

تكريم فريق كلية التربية الرياضية لفوزه

فريق كلية التربية الرياضية

فريق التربية الرياضية

تكريم فريق كلية التربية الرياضية لفوزه بالمركز

تكريم فريق كلية التربية الرياضية لفوزه بالمركز

فريق كلية التربية الرياضية