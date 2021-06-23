خالد الشافعي: السياسات المصرية تدعم جهود التكامل الاقتصادي العربي

أكد أن الجهود لإعادة إعمار لبيبا أبرز مثال

ثمن الدكتور خالد الشافعي، المحلل الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، دور العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول العربية سواء ليبيا أو أي دوله أخرى، مشيرا إلى أنها محط اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال إعادة العلاقات السياسية لوضعها الطبيعي قبل 30 يونيو وإعادة هيبة الدولة المصرية لذلك مصر أصبحت تمتلك اقتصاد قوي يمكنها من العودة بقوة لمحيطها العربي.

- دعم التكامل الاقتصادي عربيا

قال «خالد الشافعي » لـ«الدستور » أن الاقتصاد العربي يحتاج نوع من التكامل بين كافة الدول العربية والجميع يعي ذلك جيدا، وهو ما تدعمه التحركات والسياسات المصرية، على مستوى العلاقات الاقتصادية المصرية والعربية بما يصب في صالح الجميع.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن هناك مجالات متعددة للتعاون المشترك بين مصر وكافة الدول العربية، من خلال الشراكات التي تمكنها من إعادة الأوضاع الاقتصادية لقوتها سواء التبادل التجاري أو الاستثمارات المشتركة.

- السوق الليبية تستوعب قرابة 6 ملايين عامل

وأشار رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية ، إلي أن السوق الليبية تستوعب قرابة 6 ملايين عامل يمكن المساهمة في ملف إعادة الإعمار وهذا من شأنه يفتح الباب أمام الشركات الوطنية والمصرية ويزيد من التواجد المصري وهذا يعني تصدير الخامات اللازمة لعملية الإعمار.

و أكد أن التكامل الاقتصادي العربي يصب في مصلحة الجميع، و مصر نجحت في إعادة الجهود وبناء الثقة مع دول الجوار اللبيبي بالتعاون مع الاطراف الدولية الفاعلة لاستعادة الاستقرار فى ليبيا، لافتاً أنه إلى أن حالة عدم الاستقرار هي السبب الرئيسي وراء التراجع الحالى، حيث تشهده المؤشرات التعاون حيث سجل حركة التبادل التجاري بقيمة 2.5 مليار دولار خلال عام 2010 وظل يتناقص حتي عام 2018 ليبلغ بقيمة 2018.

- حجم الاستثمارات الليبية بمصر

ولفت المحلل الاقتصادي ، أن حجم الاستثمارات اللبيبة بسوق المصري سجل نحو 10 مليارات دولار والتي تعمل فى مجال البترول ، والسياحة والعقارات والسوق المصرفية .

منوهتا إلى الزيارة التي أن قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصريـ بإجرائها إلى ليبيافي أبريل الماضي، وبحضور وفد رفيع المستوي مكوناً من 11 وزيرا وعدد من المسؤولين وذلك لمناقشة إعادة إعمار ليبيا .