حجز صاحب مخزن يتاجر في المطهرات والمنظفات مجهولة المصدر بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، حجز صاحب مخزن على ذمة التحريات ، ضبط بداخله مطهرات ومنظفات صناعية مجهولة المصدر، على ذمة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، فى ضبط أكثر من 26 ألف لتر مطهرات ومنظفات صناعية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المدير المسئول عن مخزن مطهرات ومنظفات تابع لإحدى شركات الإستيراد والتصدير، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وإستغلاله فى تخزين كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات الصناعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على " 26,350 لتر مطهرات ومنظفات صناعية أنواع مختلفة - جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - عدد 3000 عبوة فارغة".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من تحرير 13045 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12943 شخصا.

واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 102 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 1015 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 243 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات1901 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.