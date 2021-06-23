تفاصيل تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021- 2022| الأوراق والشروط
تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021- 2022 من أكثر الكلمات البحثية الحالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية ورغبة الكثير من أولياء الأمور في معرفة بدائل للثانوية العامة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للتقديم والأوراق المطلوبة.
تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 - 2022
يستطيع أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية إلحاق أبنائهم بمدارس التمريض، وذلك كبدائل لمدارس الثانوية العامة لضمان الحصول على وظيفة عقب التخرج والتي اشترطت العام الماضي (2020-2021) حصول المتقدمين على مجموع 250 درجة وفقا لتنسيق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة و 220 درجة وفقا لتنسيق مديرية التربية والتعليم بالجيزة ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا على تنسيق هذا العام القادم (2021-2022) حيث من المتوقع ارتفاع التنسيق إلى 260 درجة هذا العام على أن يتم فتح باب التقديم لمدة أسبوعين وذلك ليتمكن جميع الطلاب بأوراقهم خلال تلك الفترة.
شروط الالتحاق بمدارس تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية
يمكن للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الطلاب التقديم في مدارس التمريض للعام الدراسي المقبل ( 2021 – 2022) إذا توافرت فيهم الشروط التالية:-
- أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين مصريين
- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع الذي تم الإعلان عنه في تنسيق المحافظة المقيم فيها
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 عاما في أكتوبر 2021
- أن يكون الطالب المتقدم غير متزوج
- اجتياز الكشف الطبي والفحوصات اللازمة التي تثبت خلو الطالب المتقدم من الأمراض
- اجتياز المقابلة الشخصية والنفسية التي توضح صفات الطالب ومدى توافقها مع المجال الذي يرغب في دراسته
الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية
يمكن التقديم في تنسيق التمريض 2021 2022 حيث يجب على الراغبين في الالتحاق بتلك المدارس تقديم الأوراق التالية:-
- شهادة الميلاد الكمبيوتر
- إقرار النجاح في الشهادة الإعدادية مثبت فيه المجموع الحاصل عليه الطالب المتقدم
- 6 طوابع مهن طبية داخل حافظة بلاستيكية
- دمغة قيمتها 1 جنيه
- عدد 8 صور شخصية للطالب المتقدم حديثة بخلفية بيضاء
- صورة بطاقة ولي الأمر
- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية