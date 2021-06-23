«نقل الإسكندرية»: تخصيص 325 ألف جنيه لرصف شارع الوتري بكرموز

أصدرت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، قرار بتخصيص مبلغ 325 ألف جنيه لرصف شارع الوتري خلف مستشفى الجمهورية بكرموز.



جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من النائب محمد جبريل محمد عضو مجلس النواب إلى السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن رصف شارع الوتري خلف مستشفى الجمهورية بكرموز.



وزار النائب محمد جبريل محمد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان، مصابي حادث تصادم جرار قطار بأحد القطارات من الخلف بالقرب من محطة الإسكندرية.



وأكد النائب أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تتابع مع كافة الجهات مستجدات الحادث للوقوف على أسبابه، وننتظر انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، مؤكداً أن الحادث لن يمر مرور الكرام.



كانت قد قررت نيابة العطارين بالاسكندرية، التحفظ على السائق ومساعده واستدعاء مسؤولي محطة السكة الحديد في الإسكندرية إلى سراي النيابة للتحقيق معهم بتهمة الإصابة الخطأ وتعريض حياة المواطنين للخطر، واستعجال تقارير المستشفى الخاصة بحالة المصابين.

كما أنهى خبراء الأدلة الجنائية، معاينة مسرح حادث قطار محطة مصر بالإسكندرية، تسبب في إصابة أكثر من 40 شخصاً جراء الحادث، وإعداد تقرير رسمي لبيان أسباب الحادث وملابساته وتحديد المسؤولين عنه.



وكان قد تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بتصادم قطارين داخل محطة مصر مما أدى إلى وقوع إصابات بين مستقلي القطار، وتلفيات في العربة الأخيرة.



علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي موقع الحادث، وتبين أثناء سير جرار قطار التدوير اصطدمت بقطار رقم 12 اسكندرية القاهرة مما أدى إلى إصابة 3 إصابات كسور، ولا يوجد أي وفيات وتم نقلهم إلى مستشفى جمال حمادة برأس التين.



كما أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.



ونتج عن ذلك اصابة عدد 8 أشخاص إصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية ولم تتأثر حركة مسير القطارات، وتم إيقاف عن العمل كلا من: قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219، وكذلك خدمات الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطياً، وتحويلهم اإلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معهما.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان حادث تصادم جرار التدوير بقطار “إسكندرية القاهرة - الإسكندرية”، لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان والمسؤولين عن حركة القطارات، كما قررت النيابة سرعة تفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط الحادث لفحصها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان المصابين عن الواقعة، وتشكيل لجنة فنية لفحص الحادث ومعرفه سبب الحادث.