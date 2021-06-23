الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 13 ألف شخص بسبب عدم ارتداء الكمامة

حملات الأمن
حملات الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من تحرير 13045 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من فيروس كورونا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12943 شخصا.

واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 102 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 1015 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 243 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات1901 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

و تستمر الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة المواطنين، حيث  يتم تنفيذ حملات موسعة بشكل يومى تستهدف المرور على المنشآت والأماكن العامة بكافة المناطق بالمحافظات للحد من تفشي فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء بالإلتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لتفادي تفشي الوباء العالمي بين المصريين.

الداخلية تحرير الكمامات الواقية التصالح الغرامة النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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