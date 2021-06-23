الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تعاين 6500 طلب «جمعيتي» ضمن «حياة كريمة» مطلع أغسطس

احمد كمال
احمد كمال

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين، ومدير مشروع جمعيتي، قبول 173 طلب لجمعيتى ضمن مبادره حياه كريمه بالمرحله الرابعه للمشروع من ألف طلب تقدم بها مواطنين، ومن المقرر أن تبدأ المعينات ابتداء من 1 أغسطس المقبل لباقي الطلبات التي تجاوزت 6500 طلب ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث أنه من المقرر أن يتم قبول ألف فقط للمرحلة يضافوا لـ6000 منفذ تم فتحها بالفعل في المراحل الثلاثة للمشروع.

وقال كمال، في تصريحات صحفية، له اليوم أنه تم استخراج 600 ألف بطاقة جديدة للفئات الأكثر احتياجا خلال الفترة الأخيرة، بواقع 4 أفراد للبطاقة الواحدة.

وتابع كمال، أن بطاقات الدعم التمويني يستفيد منها 64 مليون و71 مليون مستفيد على منظومه الخبز، إضافه إلى أصحاب المعاشات والمبادرات والأسر الأكثر احتياجا في مشروع تكافل وكرامة وحياة كريمة.

وأضاف، أن الوزاره تستعد لعيد الأضحى عن طريق تزويد عدد السلع التي يتم دفعها على البطاقات والسلع الأساسية في المعارض لتضاعف الاستهلاك، فضلا عن توفير اللحوم، مؤكدا أن هناك غرف عمليات لمتابعه عمليات ضغط السلع بالتنسيق مع الغرف التجاريه والمحافظين.

وعن إنجازات الوزارة خلال السبع سنوات الماضية، قال كمال إنه تم رفع قيمة الدعم ليصبح 87 مليار جنيه للبطاقات تضاف الى تطوير مكاتب التموين وزياده عدد منافذ جمعيتي إلى 625 منفذ وتطوير المجمعات الاستهلاكية والمراكز الخدمية وارتفاع الطاقة التخزينية للصوامع وإقامه مناطق لوجستية في السيارات المتنقلة إضافه إلى مشروع الدمغ بالليزر.

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