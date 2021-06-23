الصحف الإماراتية: «برلين 2» خطوة ضرورية نحو إعادة ليبيا لسابق عهدها

سلطت الصحف الإماراتية، اليوم الأربعاء، ​الضوء على مؤتمر (برلين 2) حول ليبيا والآمال المنعقدة عليه بالتوصل لتسوية سياسية نهائية تضمن إخراج المرتزقة وصولا لتسهيل مسار تحقيق المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها؛ بما يساعد على إنهاء المرحلة الانتقالية وبناء دولة ديمقراطية.

وأكدت صحيفة (البيان) - في افتتاحيتها بعنوان (بناء ليبيا المستقبل) - أن ليبيا تسارع الخطى لتفعيل الحل السياسي، مع ضمان احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها، حيث تعول على مؤتمر «برلين 2»، لمعرفة مدى رغبة المجتمع الدولي في مساعدتها للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية، تضمن إخراج المرتزقة الذين كانوا سبباً رئيسياً في الفوضى والانقسامات التي تعيشها البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليبيا التي تواجه تحديات أمنية وسياسية، تدرك أن بناء الدولة المدنية الديمقراطية لا يمكن تحقيقه إلا إذا توفرت له بيئة السلام بعيداً عن الإملاءات الخارجية التي أعاقت الحل السياسي في السابق، وحالت دون تحقيقه، لذلك فإنها حريصة على عدم هدر الفرص حاليا لاستكمال الخطوات اللازمة لإقرار الاتفاق السياسي.

من جانبها وتحت عنوان "برلين 2 والخيارات الصعبة"، قالت صحيفة "الخليج" إن «مؤتمر برلين 2» ينعقد اليوم على أمل تحقيق تقدم على مسار حل الأزمة السياسية والأمنية التي تعرقل عمل الحكومة الانتقالية؛ ما يحول دون تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن المؤتمر يواجه قضايا شائكة تحتاج إلى قرارات صعبة، أهمها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، ثم توحيد القوات المسلحة، وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأضافت أنه وإذا كان «مؤتمر برلين1» الذي عقد في يناير 2020 قد وضع الخطوط العريضة للحل، من دون أن يتحقق الكثير منها، رغم الجهود التي تبذلها حكومة عبدالحميد دبيبة المؤقتة، إلا أن أهمية «مؤتمر برلين 2» تكمن في أنه سيجمع الدول التي شاركت في المؤتمر الأول، وتعهدت بتنفيذ مخرجاته، وهي مطالبة من المجتمع الدولي بوضع آليات تنفيذية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العملية السلمية والانتقال الديمقراطي والانتخابات القادمة.