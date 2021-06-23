أرمينيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 224 ألفا و430 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 224 ألفا و430 حالة وذلك بعد تسجيل 100 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة" أرمنبرس" الأرمينية اليوم الأربعاء - أن هناك 48 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 216 ألفا و230 حالة.



وأشارت إلى أنها سجلت حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4 آلاف و503 حالات بينها 1096 حالة توفت لإصابتها بأمراض أخرى.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 179.1 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 179 مليونا و 112 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 881 ألف حالة.



لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء أكثر من مليارين و 712 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.