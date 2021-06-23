الأربعاء 23 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع الروسية» ترد على نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في آسيا

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في آسيا يشكل تهديدًا للمناطق الشرقية لروسيا.

وقال الوزير الروسي في كلمة له بمؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي اليوم الأربعاء: "من وجهة النظر العسكرية، فإن الجمع بين عنصر الضربة الصاروخية ووسائل الدفاع المضادة للصواريخ يمكن أن يغير ميزان القوى ليس في المنطقة فحسب، بل وفي جميع أنحاء العالم أيضا".
وأضاف شويجو :"إذا تم اتخاذ قرار بشأن نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا، فإن هذا الوضع سيشكل تهديدًا للمناطق الشرقية من روسيا".
وتابع:"هناك اتجاه آخر في السنوات الأخيرة وهو النشر على نطاق واسع لأنظمة الدفاع الصاروخي واقترانها بأسلحة هجومية، ولقد أشار الخبراء الروس غير مرة إلى الدور المزعزع للاستقرار من قبل أنظمة الدفاع الصاروخي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما تم تأكيد تقييماتنا للوضع بشكل كامل في أوروبا ، حيث يتم تقديم نظام الدفاع الصاروخي الإقليمي الآن كأحد عناصر احتواء حلف "الناتو" لروسيا ".
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أنه يتم في أوروبا وفي جنوب شرق آسيا إنشاء مجموعات متقدمة عالية الجاهزية ويجري نشر مجموعات طيران ضاربة وحاملات الطائرات وتشارك سفن دول حلف الأطلسي بشكل متزايد في مناورات بحرية، موضحا أن هذا يزيد من خطورة وقوع حوادث في سياق الأنشطة العسكرية.
ويناقش مؤتمر موسكو للأمن الدولي في دورته التاسعة في الفترة 22 ــ 24 يونيو الجاري قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن العالمي والإقليمي في أوروبا وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط ومشاركة الهيئات العسكرية في مكافحة وباء "كوفيد-19" .
 

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