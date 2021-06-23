كشفت دراسة حديثة أن أكثر من 6% من الأوروبيين يعانون من الاكتئاب، على الرغم من وجود فرق مهم بين النساء والرجال الأوروبيين، وفقا دراسة قادها باحثون كلية كينجز لندن، ومعهد مستشفى ديل مار للبحوث الطبية، حول الاكتئاب فى أوروبا.

وحللت الدراسة بيانات من 27 دولة أوروبية، وعلى وجه التحديد، البيانات المأخوذة من المسح الصحي الأوروبي، والتي تتضمن ردودًا من أكثر من 250 ألف شخص.

وأشارت مجلة "الميديكو انتراكتيبو" الإسبانية، إلى أن البلدان التي لديها أعلى معدل انتشار هي أيسلندا (10.3٪ من السكان) ولوكسمبورج (9.7٪) ، بينما البلدان الأقل انتشارًا هى جمهورية التشيك (2.6٪) وسلوفاكيا (2.6٪).

وتحدد الدراسة أن 6.4 % من سكان أوروبا يعانون من الاكتئاب، هذا الرقم للاكتئاب في أوروبا أعلى من الرقم الذي قدرته منظمة الصحة العالمية (WHO)، التي قدرت انتشار هذا المرض في المنطقة الأوروبية بنسبة 4.2٪. على الرغم من ذلك ، فإن نسبة انتشار النساء الأوروبيات تبلغ 7.7٪. وفي الوقت نفسه، تبلغ 4.9 % لدى الرجال.

كما أن للاكتئاب في أوروبا اختلافات قوية بين الدول، بشكل عام، مع معدلات أعلى في الولايات ذات التنمية الاقتصادية، وحسب الجنس، فإن البلدان التي بها أعلى نسبة من الرجال المصابين باضطراب الاكتئاب هى ألمانيا وأيرلندا ، وتلك التي لديها أدنى نسبة هي جمهورية التشيك وسلوفاكيا، بالنسبة للنساء، فإن البلدان ذات المعدلات الأعلى هي ألمانيا ولوكسمبورج وتلك الأقل سلوفاكيا وجمهورية التشيك.

تشير هذه النتائج إلى أن العوامل الديموجرافية والثقافية والاجتماعية السياسية ، مثل الوصول إلى الخدمات الصحية أو انعدام الأمن الوظيفي أو زيادة تكلفة المعيشة) ، قد تكون عوامل محددة في الاختلافات الملحوظة.

وبالتالي حسب الفئة السكانية ، فإن الأشخاص الأكثر تضرراً من الاكتئاب هم الأكبر سناً، أيضًا أولئك الذين لم يولدوا في الاتحاد الأوروبي ، والذين يعيشون في مناطق ذات كثافة سكانية عالية ، مع أمراض مزمنة وقلة النشاط البدني وانخفاض مستويات التعليم والدخل.

وفي الوقت نفسه ، من بين استنتاجات الدراسة ، تبرز حقيقة أن بلدان أوروبا الغربية لديها معدلات انتشار أعلى للاكتئاب بالمقارنة مع تلك الموجودة في أوروبا الشرقية.