«السكة الحديد» توقع عقد تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط «نجع حمادي-الأقصر»

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، توقيع عقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط "نجع حمادي-الأقصر" بطول 118 كم من نجع حمادي إلى الأقصر، بإجمالي تكلفة 110 مليون دولار شاملة عامي الضمان والصيانة، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف هيونداي روتيم، دياتيي (Rotem-Daea consortium) الكوري الجنوبي، والذي سيتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث (EIS)، يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة Safety integrity level SIL4، معدل أمان المستوى الرابع (الأعلى في العالم).



وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (14 برجا رئيسيا و45 مزلقانا)، وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدالالنظام الحالي (الميكانيكي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم التي تبلغ عددها الحالي 56 قطار في اليوم إلى 200 قطار في اليوم بهذه المنطقة من الشبكة وزيادة السرعة التصميمية إلى 160 كم/س خط الإسكندرية/السد العالي، كما تقوم الهيئه برفع كفاءة السكة من تجديد لبعض القطاعات من السكة وتغيير بعض المفاتيح، لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنواروبوابات أوتوماتيكية فضلا على الأعمال المدنية لتطوير المزلقانات للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصالبمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأضاف أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أنه بالنسبة لخط "الإسكندرية /القاهرة/السدالعالي" فيتم حاليا تنفيذ نظم الإشارات للمسافة من الإسكندرية حتى القاهرة ومن بني سويف حتى أسيوط ومن أسيوط حتى نجع حمادي، كما أنه جاري تلقي العروض الفنية الخاصة بالمسافة من القاهرة حتى بني سويف، كما تم الاتفاق مع الجانب الكوري لتمويل المسافة من الأقصر حتى السد العالي بتمويل حكومي ميسر ليكتمل مخطط تحديث نظم الإشارات من الإسكندرية حتى السد العالي.

وخلال فعاليات التوقيع، أشاد الوزير بالتعاون مع شركة هيونداي في مجال مترو الأنفاق والسكة الحديد، مشيراً إلى تطلعه إلى مزيد من التعاون وخاصة في مجال تحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان والمحافظة على مستخدمي القطارات ومعدات السكك الحديدية وكذلك أهمية التعاون في تحديث نظم الإشارات في المسافة من الأقصر حتى السد العالي.