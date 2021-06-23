«هزتنى آية».. كتاب جديد لـ أسامة العمري عن دار غراب

صدر حديثا عن دار غراب للنشر والتوزيع كتاب جديد للكاتب أسامة العمرى، ويحتوى على ثلاثة عشر موضوعا متنوعا.

والكتاب عبارة عن "تأملات في كلام الله"، وقد توقف الكاتب عند بعض آيات القرآن الكريم وبحث وتبحر فى معانيها وغاص فى ألفاظها ثم عرضها برؤية مختلفة وأسلوب سلس وشيق.

ويعد هذا الكتاب دعوة لتدبر الآيات القرآنية وفهمها الفهم الصحيح، فالقرآن كلام الله، وفيه سكينة وطمأنينة للروح.

ويجيب المؤلف في كتابه عن بعض الاستفسارات الهامة التي تشغل الكثير في حياتنا المعاصرة ، كأنها يعبر بلسان حال الكثيرين مما يتسألون عن مفهوم الابتلاء والعمل والعدل الإلهي ومعنى الحياة لقد تحدث الكاتب محمد راضي عنه قائلا : أن كتاب "هزتني اية " مريح جدا للنفس وينتصر للروحانيات الدينية بعيدا عن الجمود . فهو يتحدث عن بعض المشكلات التي تواجه الإنسان وتؤثر على حالته النفسية و علاجها هو اللجوء إلى الله. ،كما حدثنا عن معادلة النجاح، وماذا يفعل الإنسان اذا أنهكه الفشل في بعض التجارب كما يوضح بعض المفاهيم المبهمة عند القارئ، ففيه عرض لمعنى الابتلاء وكيفية مواجهته ويكشف المفهوم الصحيح لليقين ويوضح بعض الدلائل على قدرة الله ورحمته بعباده وكيفية الرضا بقضاء الله وقدره.

وضمن الكاتب أسامة العمري العديد من القصص الواقعية ، الى تأملاته لتضيف لرؤيته بعدا واقعيا يستطيع القارئ العادي أن يستشعره وإن يتمثله في حياته اليومية .. وتطرق الكاتب في نهاية الكاتب لفكرة الأثر الذى يتركه الإنسان سواء في حياته أم بعد مماته ، وأطلق الكاتب دعوة الى القراء ليشاركوه بأفكارهم وقصصهم للطبعة الجديدة من الكتاب ليكون الكتاب تعبير واقعيا عن كل من لمسوا أثر الله في حياتهم ..

جدير بالاشارة ان لكاتب أسامة العمرى خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة له عدد من الإصدارات مثل "خوفناك كوهست" و"البشرى" و"وجه القمر" وله تحت الطبع " وأنت فيهم "و "كيف تصنع الدهشة ؟" و "نسمات من زمن الحب".

يشارك الكتاب يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي سيقام في أرض المعارض بالتجمع الخامس، بمشاركة ما يقرب من 700 دار نشر عربية، ومصرية وأجنبية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المختلفة.

وتطلق وزارة الثقافة، يوم الثلاثاء المقبل، المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض في دورته الاستثنائية، والتي تأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، كما تأتي المنصة إضافة ثرية لمنظومة العمل في هذا الحدث الدولي الضخم، ونقلة نوعية في الخدمات الثقافية التي تقدم للجمهور.

وتشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، مؤكدة أنها انطلاقة حقيقية على طريق تطوير الخدمة الثقافية واستراتيجية الدولة بالتحول إلى مصر الرقمية.