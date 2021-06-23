الأربعاء 23 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نيكي مستقر ومكاسب أسهم الرقائق تعوض خسائر شركات الأدوية

الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية

اعترى الضعف أداء المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء إذ عوضت المكاسب التي حققتها الأسهم
ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، والتي اقتفت أثر وول ستريت أمس، خسائر تكبدتها شركات صناعة الأدوية.

وصعد نيكي 0.03 بالمئة ليغلق عند 28874.89 نقطة، بعد أن شهد أكبر زيادة منذ 2021 أمس الثلاثاء، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.53 بالمئة إلى 1949.14 نقطة.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.08 بالمئة خلال الجلسة، وانتعشت وول ستريت أمس، بقيادة ناسداك، إذ تعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعدم زيادة أسعار الفائدة بوتيرة سريعة جدا.

وربحت أسهم شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بالرقائق 0.89 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.

وقفز سهم نيتوري هولدينجز 5.28 بالمئة بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة تجارة الأثاث ستحقق أرباحا تشغيلية قياسية للربع المنتهي في مايو ، بقيادة طلب قوي على منتجاتها خلال الجائحة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة العقاقير بأكبر قدر بين جميع القطاعات، وفقا للموقع الإلكتروني لنيكي، مدفوعة بانخفاض سهم إيساي 5.04 بالمئة.

ونزل قطاع الشحن البحري 0.78 بالمئة بعد أن قاد مكاسب نيكي في الجلسة السابقة، لكن سهم كاواساكي كيسن ربح 1.04 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية المكررة لأكثر من أربعة أمثالها أمس الثلاثاء.

وفي سياق متصل، قفزت الأسهم اليابانية أمس الثلاثاء، لتقتفي أثر أداء وول ستريت الليلة الماضية، مدعومة بأسهم شركات الشحن البحري بعد أن رفعت ميتسوي أو.إس.كيه لاينز توقعاتها لصافي الربح نصف السنوي لأكثر من ثلاثة أمثاله.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 3.12% إلى 28884.13 نقطة، مع تقدم جميع الأسهم المدرجة على المؤشر البالغ عددها 225، وسجل المؤشر أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ يونيو العام الماضي، وهوى المؤشر 3.3% في الجلسة السابقة.

وقادت شركات الشحن البحري المكاسب، فيما سجلت أكبر ثلاث شركات زيادة بأكثر من عشرة بالمئة، بعد أن رفعت ميتسوي أو.إس.كيه لاينز توقعاتها لصافي الربح في ستة أشهر إلى 170 مليار ين (1.54 مليار دولار) من 50 مليار ين.

وكان سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ضمن أفضل الأسهم أداء على المؤشر توبكس، إذ قفز 10.2% ولامس أعلى مستوى في عشر سنوات.

نيكي الياباني كورونا كوفيد الاقتصاد اليابان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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