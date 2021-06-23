فتح باب التظلم لنتائج الشهادة الإعدادية 15 يومًا بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، عن فتح باب التظلم لنتائج الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما وحتى 7 يوليو المقبل.

صرح بذلك الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأضاف أنه تم فتح باب التظلم لنتائج الشهادة الإعدادية "الدور الأول" لمدة أسبوعين مقابل 20 جنيها للمادة الواحدة تدفع بخزينة المديرية، وعلى من يرغب في ذلك توجّه ولي الأمر إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية مع إرفاق صورة الرقم القومي لولي الأمر.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتمد أمس الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بحضور الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 99.46%.

وصرح المحافظ أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية بلغ 55 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، مقدماً التهنئة لهم ولجميع الناجحين، ومتمنياََ لهم التوفيق بالمراحل التعليمية القادمة، حيث حصل 27 طالبا إدارة الداخلة، 20 طالبا إدارة الخارجة، 4 طلاب إدارة بلاط، 3 طلاب إدارة الفرافرة، طالب واحد إدارة باريس.