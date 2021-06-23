لمدة 15يومًا.. بدء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، عن بدء تلقي تظلمات الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، وذلك في الفترة من 21 من الشهر الجاري وحتى 5 يوليو من الشهر المقبل.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، أنه يحق للطالب التطلم على نتيجة الامتحان للمواد التي يحددها مع دفع رسم إعادة التصحيح وفقًا لما حدده القانون.

محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 79.13%

وكان اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الأحد، نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة ٧٩.٥ %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنيةبنسبة نجاح ٨٥.٥ %، ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠%، وأيضاً إعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح١٠٠%، وذلك بحضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ محافظ البحر الأحمر الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدماً الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملينبها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر فيما يخص الشكوي من صعوبة مادة اللغة العربية أنه قد ورد تقرير من مدير عام تنمية اللغة العربية ورئيس قطاعالتعليم العام أوضح خلال ان الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وقد جاء في مستوي الطالب المتوسط وقد راعي الفروق الفردية؛ علما بأننسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت ٩٤.٧ % ، علاوة علي ان ١٨٣ طالبة وطالبة قد حصلوا علي ١٠٠ % في اللغة العربية.



تعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية العامة لمحافظة البحر الأحمر من هنا



نتيجة الشهادة المهنية

نتيجة التربية الخاصة