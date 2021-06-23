«وأظلمت المدينة».. الرواية الأولى لـ أحمد عادل السيد تستعيد تاريخ الأندلس

صدر حديثا عن دار البشير للثقافة والعلوم رواية "وأظلمت المدينة" للكاتب الشاب أحمد عادل وهي العمل الروائي الأول، وتأتي الرواية في ٢٢٤ صفحة من القطع المتوسط.

وتعد "وأظلمت المدينة" رواية تاريخية تستعيد تاريخ الأندلس بكل ما فيه من إشكاليات وأزمات عبر سرد روائي. يمزج بين التاريخ والتخييل.

يقول الكاتب الشاب أحمد عادل السيد للدستور إن "التاريخ كنز مليء بذخائره النفيسة من المعارف والتي يجب أن نتعلم منها، والأندلس تتجلى فيها أعظم تلك الدروس والعبر".

ويضيف تبدأ أحداث الرواية عبر مدينة إشبيلية عام ١٤٩٩م، حيث تغلب القشاتلة على مملكة بني الأحمر في الأندلس، وبتسليم أبو عبدالله الصغير مفاتيح المدينة، تبدأرحلة اخرى في دروب المعاناة من قمع وسجن للمسلمين.

وتتعرض الرواية لنشأة محاكم التفتيش في غرناطة و الهدف الرئيس من وجودها وهو ضمان العقيدة من أولئك الذين تحولوا من اليهودية والإسلام، وما فعلته تلك المحاكم من قمع تحت دعوى لتطهير أسبانيا من المسلمين.

إلى جانب ذلك تعرض الرواية بعض من المحاولات العجيجىة لمقاومة المسلمين لما يجري من تعسف وقتل وتهجير.

ومن أجواء الرواية

"لقد انفرط عقدُ المسلمين يا عزيزي فرناندو، تناحرهم فيما بينهم مَكّن لنا أن نستعيدَ بلادنا، فقد ولّى زمنُ المرابطين والموحّدين والمرينيين، حكامُ عدوة المغرب ما يشغلهم الآن هو الصراعاتُ التي بينهم، لن يلتفتوا إلى مملكتنا، هم يواجهون مملكةَ البرتغال ولا نخشى جانبهم.

وتشارك الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي سيقام في أرض المعارض بالتجمع الخامس، بمشاركة ما يقرب من 700 دار نشر عربية، ومصرية وأجنبية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المختلفة.

وتطلق وزارة الثقافة، يوم الثلاثاء المقبل، المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض في دورته الاستثنائية، والتي تأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، كما تأتي المنصة إضافة ثرية لمنظومة العمل في هذا الحدث الدولي الضخم، ونقلة نوعية في الخدمات الثقافية التي تقدم للجمهور.

وتشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، مؤكدة أنها انطلاقة حقيقية على طريق تطوير الخدمة الثقافية واستراتيجية الدولة بالتحول إلى مصر الرقمية.