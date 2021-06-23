«الإحصاء»: 7.9% معدل البطالة السنوي عام 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة السنوي العام بلغ 7,9% وهو نفس المعدل في عام 2019.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15ـ 29 سنة) بلغ 15.0% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية مقابل 16.7% عام 2019.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.7% وبين الشباب الإناث 37.0% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2020، وجاءت المعدلات موزعة بين:

• 11.8% معدل البطالة للفئة العمرية ( 15ـ 19 سنة) مقابل 12.9% عام 2019.

• 19.6% معدل البطالة للفئة العمـرية (20ـ 24 سنة) مقابل 21.8% عام 2019.

• 12.5% معدل البطالة للفئة العمـرية (25ـ 29 سنة) مقابل 14.0% عام 2019.

• 19.4% معدل البطالة بين حملة المؤهلات من الشباب (15- 29 سنة).

كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها بلغ 19.4% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2020 مقابل 22.8% عام 2019 حيث بلغ 13.5% معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها فى نفس الفئة مقابل 14.3% عام 2019، مقارنة بحوالي 41.9% معدل البطالة للإناث من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها فى نفس الفئة مقابل 50.4% عام 2019.

وبلغ تقدير قوة العمل 28.458 مليون فرد عام 2020 (23.684 مليون فرد ذكور، 4.774 مليون فرد من الإناث).

وبلغت قوة العمل في الحضر 12.495 مليون فرد بينما بلغت في الريف 15.963 مليون فرد.