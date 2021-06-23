الأربعاء 23 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الصناعات الكيماوية»: قرار وزاري يسمح باستيراد كسر الزجاج

خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم

كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري  للصناعات الكيماوية والأسمدة عن صدور قرار من وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع بشأن السماح باستيراد كسر الزجاج من فضلات ونفايات زجاجية ودخوله ضمن قائمة السلع المسموح باستيرادها مستعمله.

وقال أبو المكارم، إن شروط الاستيراد وفقا للقرار الوزاري، أن ترد للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إنتاج الزجاج والا تشتمل على الزجاج المكسر من المصابيح الأشعة المهبطية وغير ذلك من الزجاج المنشط وأن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات التى تكسبه صفه من صفات الخطورة الواردة بالملحق الثالث من اتفاقية بازل من حيث السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية والتاكل بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفى لاظهار أحد هذة الصفات.

وتابع: «على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باخضاع هذة الرسائل للفحص العشوائي وأن ترد الرسائل المستوردة من فضلات ونفايات الزجاج فى عبوات تسمح بالفحص والمعاينة، وأن يتم فحصها اشعاعيا من قبل هيئة الطاقة الذرية».

كان  خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أعلن في وقت سابق  أنه تم الانتهاء من سداد مستحقات أكثر من 95%من الشركات التى  تقدمت لتسوية مستحقاتها خلال المرحلتين الاولى والثانية من مبادرة السداد النقدي الفوري  بما يتجاوز 25 مليار جنيه في اطار تسوية متأخرات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأضاف أنه سيتم البدء في تطبيق النظام الجديد  للمساندة التصديرية اعتبارا من العام المالي الجديد مشيدا بقرار الحكومة برفع مخصصات المساندة التصديرية الى 8 مليارات جنيه مؤكدا على ان الحكومة تمضي قدما لتحقيق حلم الرئيس بزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار ،وهو ما سينعكس على نمو القدرة التصديرية للمصدرين وزيادة المبيعات الخارجية وارتفاع فرص نمو أعمال المنشآت بفتح أسواق جديدة.

المجلس الصناعة الاستيراد المكسر الملوثات الصادرات الزجاج للرقابة الواردة

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