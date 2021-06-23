«الايجاك» يعتمد «بحوث صحة الحيوان» بدمياط وفقا لأيزو إدارة المعامل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانية اعتماد معمل صحة الحيوان البحري في دمياط من قبل لجنة المجلس الوطني للاعتماد (الايجاك) وفقا لأيزو إدارة المعامل 17025.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إن هذا الاعتماد لمعمل دمياط يأتي فى إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة بتحقيق أهداف المعهد ورسالته المتعلقة بجودة الأداء ودقة وسرعة وكفاءة وتميز نتائج المعامل التابعة له وفقاً للمعايير الدولية المعنية بإجراء التحاليل وإعلان النتائج.

وأضاف شاهين أن عدد الاختبارات المعتمدة بالمعهد بلغ حوالي 142 اختبارا معمليا منذ بداية مسيرة الاعتماد فى معامل المعهد والتى بدأت عام 2005 بالإضافة إلى حصول المعهد هذا العام على المواصفة الدولية ISO 9001:2015 لخدمة المنظومة البحثية والباحثين والمواصفة القياسية الدولية للتدريب والتعلم والاستشارات ISO 21001: 2018 .

وأشاد مدير معهد صحة الحيوان بالجهود المبذولة من فريق الجودة بالمعهد برئاسة الدكتورة مارونيت نصيف، وكافة أعضاء فريق الجودة بالمعهد على مجهوداتهم وهنأهم وتمنى لهم ولجميع العاملين بالمعهد التفوق والتقدم للأمام لخدمة بلدنا الحبيبة مصر حيث يحافظ المعهد على الثروة الحيوانية فى البلاد من الأمراض المحلية والوافد للبلاد.

معهد بحوث صحة الحيوان

وقد انشئ معهد بحوث صحة الحيوان عام 1904 تحت اسم "معمل الباثولوجي" وذلك في معمل مستقل داخل مبنى كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة بالجيزة ثم صار تحديثه تحت اسم الإدارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية وذلك بالمبنى الحالي له بشارع نادي الصيد بالدقي . استمر تطوير العمل بالمعهد وفروعه بمحافظات الجمهورية .

وفي عام 1983 صدر القرار الجمهوري رقم 19 بإنشاء مركز البحوث الزراعية ويضم معهد بحوث الصحة الحيوانية.