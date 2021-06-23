تفاصيل العثور على جثة «ألمانى» داخل شقة فى التجمع الخامس

عثرت الأجهزة الأمنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على جثة مواطن يحمل الجنسية الألمانية داخل مسكنه في كمبوند بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، وجرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة زينهم عقب مناظرة النيابة العامة للجثمان، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وقررت النيابة العامة انتداب طبيب شرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمان لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بإخطار السفارة الألمانية في القاهرة؛ لإنهاء إجراءات سفر الجثمان، وتسليمه لذويه، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية المبدئي الخاص بسبب الوفاة لكشف ملابساتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة بلاغا بالعثورعلى ألماني متوفى داخل شقة بكمبوند بالتجمع الخامس، وبالانتقال تبين العثور على جثة مواطن ألماني مسن يدعى كلاس في العقد السادس من العمر، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية في الجثمان، كما تبين عدم سرقة أو فقد أي شيء من متعلقاته بالشقة في محافظة القاهرة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح؛ لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثة إلى السفارة الألمانية لإنهاء إجراءات سفر الجثمان إلى دولة ألمانيا.

ومن جانبها أمرت وزارة الداخلية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الشقة بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة، والتي عثر على الجثة بداخلها، تمهيدا لتفريغها وفحص مقاطع الفيديو؛ للتعرف على كل من تردد على الشقة في وقت مقارب للوفاة.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إنه بناء على قرار النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، تبين من خلال الكشف الظاهري عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، كما تبين من خلال إجراء الصفة التشريحية عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة حتى الآن بحسب التقرير المبدئي للطب الشرعي.

وأضاف المصدر، بأنه تم أخذ عينات من جثمان المتوفى وأحشائه وإرسالها إلى المعمل الكيماوي الخاص بالطب الشرعي لتحليلها، مؤكدا أنه فور ظهور نتائج التحاليل سيتم التقرير النهائي الخاص بسبب الوفاة وسيرسل إلى النيابة العامة لاتخاذ قراراتها المتعلقة باعتبار الحادث جنائيا من عدمه مع كشف الأسباب الكاملة للوفاة عقب ورود تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي.